https://ria.ru/20240701/svo-1956615327.html

ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.07.2024

ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Российские военнослужащие освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:28

2024-07-01T13:28

2024-07-01T14:27

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вооруженные силы рф

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — добавили в ведомстве."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", — рассказали в Минобороны.Подразделения "Запада" также поразили формирования пяти украинских бригад в районах Макеевки, Нововодяного, Невского и Стельмаховки в ЛНР и Тернов в ДНР."ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа", — отметили в Минобороны.При контрбатарейной борьбе бойцы Западной группировки поразили боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240701/mo-1956615580.html

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