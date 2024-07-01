Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 01.07.2024 (обновлено: 14:27 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/svo-1956615327.html
ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.07.2024
ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Российские военнослужащие освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:28
2024-07-01T14:27
харьковская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку в Харьковской области, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение&quot;, — добавили в ведомстве."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", — рассказали в Минобороны.Подразделения "Запада" также поразили формирования пяти украинских бригад в районах Макеевки, Нововодяного, Невского и Стельмаховки в ЛНР и Тернов в ДНР.&quot;ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа&quot;, — отметили в Минобороны.При контрбатарейной борьбе бойцы Западной группировки поразили боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240701/mo-1956615580.html
харьковская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cf8abd9bbcb980c0b7e785b0424dc31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, россия, вооруженные силы украины, сша
Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, США
ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

МО: ВС России освободили село Степовая Новоселовка в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — добавили в ведомстве.

Новопокровское — село в Ясиноватском районе ДНР в 13 километрах к северо-западу от Авдеевки. Всего в трех километрах к западу от него находится важный логистический узел ВСУ Новоселовка Первая. Контроль над этим населенным пунктом позволит группировке "Центр" еще дальше отодвинуть фронт от Донецка и выровнять его по линии Новоселовка Первая — Уманское — Яснобродовка — Нетайлово.

© ИнфографикаОсвобожденное село Новопокровское в ДНР
Освобожденное село Новопокровское в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Новопокровское в ДНР
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
«
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", — рассказали в Минобороны.

Степовая Новоселовка расположена в 17 километрах к юго-востоку от Купянска у важной трассы Н-26 и железнодорожной станции Шапаровка. К северо-западу отсюда до пригорода Купянска Петропавловки нет крупных населенных пунктов, за которые могли бы зацепиться ВСУ. Контроль над Степовой Новоселовкой позволит группировке "Запад" улучшить свое тактическое положение на этом участке фронта и приблизиться к Купянску.

© ИнфографикаОсвобожденное село Степовая Новоселовка в Харьковской области
Освобожденное село Степовая Новоселовка в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Степовая Новоселовка в Харьковской области
Подразделения "Запада" также поразили формирования пяти украинских бригад в районах Макеевки, Нововодяного, Невского и Стельмаховки в ЛНР и Тернов в ДНР.
«

"ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа", — отметили в Минобороны.

При контрбатарейной борьбе бойцы Западной группировки поразили боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 620 солдат ВСУ
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала