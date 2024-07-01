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ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.07.2024
ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Российские военнослужащие освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:28
2024-07-01T13:28
2024-07-01T14:27
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — добавили в ведомстве."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", — рассказали в Минобороны.Подразделения "Запада" также поразили формирования пяти украинских бригад в районах Макеевки, Нововодяного, Невского и Стельмаховки в ЛНР и Тернов в ДНР."ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа", — отметили в Минобороны.При контрбатарейной борьбе бойцы Западной группировки поразили боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, США
ВС России освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
МО: ВС России освободили село Степовая Новоселовка в Харьковской области