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В Псковской области более 15 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 01.07.2024
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23:42 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/svet-1956762014.html
В Псковской области более 15 тысяч человек остались без света
В Псковской области более 15 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 01.07.2024
В Псковской области более 15 тысяч человек остались без света
В Псковской области 879 населенных пунктов, в которых проживает более 15 тысяч человек остались без энергоснабжения из-за непогоды, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T23:42
2024-07-01T23:42
происшествия
псковская область
себежский район
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Псковской области 879 населенных пунктов, в которых проживает более 15 тысяч человек остались без энергоснабжения из-за непогоды, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. "В Псковской области прошли сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 23 метров в секунду. Как следствие, это привело к массовому отключению электроснабжения. По состоянию на 20.00 без света 879 населенных пунктов численностью населения более 15 тысяч человек", - написал он в своем Telegram-канале. По словам губернатора, наибольшее количество отключений электроэнергии зафиксировано в Псковском и Себежском районах, Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком, Порховском муниципальных округах. Он отметил, что в Псковском филиале "Россети Северо-Запад" введен особый режим работы. Восстановление электроснабжения ведется силами 68 бригад численностью 175 человек. Ведерников также сообщил, что в усиленном режиме работают и коммунальные службы – приводят в порядок улицы и дворы, убирают упавшие деревья.
https://ria.ru/20240701/shtorm-1956759630.html
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происшествия, псковская область, себежский район, михаил ведерников
Происшествия, Псковская область, Себежский район, Михаил Ведерников
В Псковской области более 15 тысяч человек остались без света

В Псковской области 879 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
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© РИА Новости / Марина Лысцева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Псковской области 879 населенных пунктов, в которых проживает более 15 тысяч человек остались без энергоснабжения из-за непогоды, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«
"В Псковской области прошли сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 23 метров в секунду. Как следствие, это привело к массовому отключению электроснабжения. По состоянию на 20.00 без света 879 населенных пунктов численностью населения более 15 тысяч человек", - написал он в своем Telegram-канале.
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По словам губернатора, наибольшее количество отключений электроэнергии зафиксировано в Псковском и Себежском районах, Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком, Порховском муниципальных округах.
Он отметил, что в Псковском филиале "Россети Северо-Запад" введен особый режим работы. Восстановление электроснабжения ведется силами 68 бригад численностью 175 человек.
Ведерников также сообщил, что в усиленном режиме работают и коммунальные службы – приводят в порядок улицы и дворы, убирают упавшие деревья.
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ПроисшествияПсковская областьСебежский районМихаил Ведерников
 
 
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