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Малые ракетные корабли для ВМФ будут строить с допзащитой от дронов - РИА Новости, 01.07.2024
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10:05 01.07.2024 (обновлено: 10:19 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/sudostroenie-1956559236.html
Малые ракетные корабли для ВМФ будут строить с допзащитой от дронов
Малые ракетные корабли для ВМФ будут строить с допзащитой от дронов - РИА Новости, 01.07.2024
Малые ракетные корабли для ВМФ будут строить с допзащитой от дронов
Малые ракетные корабли (МРК), которыми сейчас вооружаются все четыре флота ВМФ РФ, будут строиться, учитывая опыт СВО, с дополнительной защитой машинного... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:05
2024-07-01T10:19
безопасность
ренат мистахов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК), которыми сейчас вооружаются все четыре флота ВМФ РФ, будут строиться, учитывая опыт СВО, с дополнительной защитой машинного отделения от морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. "Супостат понимает, что его основная задача - сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля… И мы сделаем дополнительную защиту", - сказал Мистахов.По его словам, изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте позволило сделать вывод, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры, размещение экипажа.
https://ria.ru/20240626/putin-1955716506.html
https://ria.ru/20231127/drony-1912023588.html
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безопасность, ренат мистахов, вмф рф
Безопасность, Ренат Мистахов, ВМФ РФ
Малые ракетные корабли для ВМФ будут строить с допзащитой от дронов

Малые ракетные корабли будут строить с допзащитой машинного отделения от дронов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль
Малый ракетный корабль - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый ракетный корабль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК), которыми сейчас вооружаются все четыре флота ВМФ РФ, будут строиться, учитывая опыт СВО, с дополнительной защитой машинного отделения от морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн.
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"Супостат понимает, что его основная задача - сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля… И мы сделаем дополнительную защиту", - сказал Мистахов.
По его словам, изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте позволило сделать вывод, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры, размещение экипажа.
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