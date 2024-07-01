https://ria.ru/20240701/sudostroenie-1956559236.html

Малые ракетные корабли для ВМФ будут строить с допзащитой от дронов

Малые ракетные корабли для ВМФ будут строить с допзащитой от дронов - РИА Новости, 01.07.2024

Малые ракетные корабли для ВМФ будут строить с допзащитой от дронов

Малые ракетные корабли (МРК), которыми сейчас вооружаются все четыре флота ВМФ РФ, будут строиться, учитывая опыт СВО, с дополнительной защитой машинного... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:05

2024-07-01T10:05

2024-07-01T10:19

безопасность

ренат мистахов

вмф рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК), которыми сейчас вооружаются все четыре флота ВМФ РФ, будут строиться, учитывая опыт СВО, с дополнительной защитой машинного отделения от морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. "Супостат понимает, что его основная задача - сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля… И мы сделаем дополнительную защиту", - сказал Мистахов.По его словам, изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте позволило сделать вывод, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры, размещение экипажа.

https://ria.ru/20240626/putin-1955716506.html

https://ria.ru/20231127/drony-1912023588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ренат мистахов, вмф рф