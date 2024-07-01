https://ria.ru/20240701/sud-1956756254.html

Американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС

Американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС - РИА Новости, 01.07.2024

Американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС

Американцы подали иск в суд американского штата Колумбии против Ирана, Сирии и КНДР, утверждая, что эти страны оказали материальную поддержку палестинскому... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T22:44

2024-07-01T22:44

2024-07-01T22:44

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американцы подали иск в суд американского штата Колумбии против Ирана, Сирии и КНДР, утверждая, что эти страны оказали материальную поддержку палестинскому движению ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября 2023 года, сообщила американская правозащитная организация "Антидиффамационная лига". По данным организации, иск был подан 1 июля совместно с американской юридической фирмой Crowell & Moring от имени 125 граждан США, ставших "жертвами вторжения ХАМАС" на Израиль в октябре 2023 года. "Истцы через своих нижеподписавшихся адвокатов предъявляют иск против ответчиков - Ирана, Сирии и КНДР с требованием денежной компенсации за телесные повреждения... или смерть в результате противоправных действий в результате атаки 7 октября, ...для которых ответчики предоставили материальную поддержку и ресурсы", - говорится в документе иска, опубликованном на сайте организации. "Антидиффамационная лига" добавляет, что компенсация, которую хотят получить истцы, будет предоставлена ​​Фондом помощи жертвам терроризма США, спонсированного государствами, созданным конгрессом США в 2015 году для оказания помощи американцам, ставшим жертвами терроризма. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240701/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240701/khamas-1956726906.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, иран, хамас, оон