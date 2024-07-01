Рейтинг@Mail.ru
Американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/sud-1956756254.html
Американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС
Американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС - РИА Новости, 01.07.2024
Американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС
Американцы подали иск в суд американского штата Колумбии против Ирана, Сирии и КНДР, утверждая, что эти страны оказали материальную поддержку палестинскому... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:44
2024-07-01T22:44
в мире
израиль
сша
иран
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902210767_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_4e6f468fb50914447d60d17520096255.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американцы подали иск в суд американского штата Колумбии против Ирана, Сирии и КНДР, утверждая, что эти страны оказали материальную поддержку палестинскому движению ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября 2023 года, сообщила американская правозащитная организация "Антидиффамационная лига". По данным организации, иск был подан 1 июля совместно с американской юридической фирмой Crowell &amp; Moring от имени 125 граждан США, ставших "жертвами вторжения ХАМАС" на Израиль в октябре 2023 года. "Истцы через своих нижеподписавшихся адвокатов предъявляют иск против ответчиков - Ирана, Сирии и КНДР с требованием денежной компенсации за телесные повреждения... или смерть в результате противоправных действий в результате атаки 7 октября, ...для которых ответчики предоставили материальную поддержку и ресурсы", - говорится в документе иска, опубликованном на сайте организации. "Антидиффамационная лига" добавляет, что компенсация, которую хотят получить истцы, будет предоставлена ​​Фондом помощи жертвам терроризма США, спонсированного государствами, созданным конгрессом США в 2015 году для оказания помощи американцам, ставшим жертвами терроризма. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240701/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240701/khamas-1956726906.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902210767_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_a408cc40c3db90c235511b07f5b4dbc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран, хамас, оон
В мире, Израиль, США, Иран, ХАМАС, ООН
Американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС

США подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинцы на границе сектора Газа и Израиля
Палестинцы на границе сектора Газа и Израиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинцы на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американцы подали иск в суд американского штата Колумбии против Ирана, Сирии и КНДР, утверждая, что эти страны оказали материальную поддержку палестинскому движению ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября 2023 года, сообщила американская правозащитная организация "Антидиффамационная лига".
По данным организации, иск был подан 1 июля совместно с американской юридической фирмой Crowell & Moring от имени 125 граждан США, ставших "жертвами вторжения ХАМАС" на Израиль в октябре 2023 года.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Истцы через своих нижеподписавшихся адвокатов предъявляют иск против ответчиков - Ирана, Сирии и КНДР с требованием денежной компенсации за телесные повреждения... или смерть в результате противоправных действий в результате атаки 7 октября, ...для которых ответчики предоставили материальную поддержку и ресурсы", - говорится в документе иска, опубликованном на сайте организации.
«
"Антидиффамационная лига" добавляет, что компенсация, которую хотят получить истцы, будет предоставлена ​​Фондом помощи жертвам терроризма США, спонсированного государствами, созданным конгрессом США в 2015 году для оказания помощи американцам, ставшим жертвами терроризма.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Израиль почти ликвидирован военный потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху
Вчера, 19:01
 
В миреИзраильСШАИранХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала