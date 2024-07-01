Американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС
США подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль
© AP Photo / Yousef MasoudПалестинцы на границе сектора Газа и Израиля
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинцы на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американцы подали иск в суд американского штата Колумбии против Ирана, Сирии и КНДР, утверждая, что эти страны оказали материальную поддержку палестинскому движению ХАМАС при атаке на Израиль 7 октября 2023 года, сообщила американская правозащитная организация "Антидиффамационная лига".
По данным организации, иск был подан 1 июля совместно с американской юридической фирмой Crowell & Moring от имени 125 граждан США, ставших "жертвами вторжения ХАМАС" на Израиль в октябре 2023 года.
"Истцы через своих нижеподписавшихся адвокатов предъявляют иск против ответчиков - Ирана, Сирии и КНДР с требованием денежной компенсации за телесные повреждения... или смерть в результате противоправных действий в результате атаки 7 октября, ...для которых ответчики предоставили материальную поддержку и ресурсы", - говорится в документе иска, опубликованном на сайте организации.
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"Антидиффамационная лига" добавляет, что компенсация, которую хотят получить истцы, будет предоставлена Фондом помощи жертвам терроризма США, спонсированного государствами, созданным конгрессом США в 2015 году для оказания помощи американцам, ставшим жертвами терроризма.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.