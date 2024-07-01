https://ria.ru/20240701/sud-1956608701.html

Сыновья липецкого священника признали, что хотели воевать в ВСУ

Сыновья липецкого священника признали, что хотели воевать в ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

Сыновья липецкого священника признали, что хотели воевать в ВСУ

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова не стали оспаривать в суде, что хотели перейти границу и воевать на стороне киевского режима, но отказались считать... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-01T13:06

2024-07-01T13:06

2024-07-02T00:46

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова не стали оспаривать в суде, что хотели перейти границу и воевать на стороне киевского режима, но отказались считать это виной, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Я признаю вину в тех деяниях, которые мне вменяются. Вина — это субъективное состояние, поэтому не могу признать вину", — сказал Иоанн Ащеулов. Его брат Тимофей отметил, что признает то, что ему вменяют, но также не считает это виной. "В совершении деяний — признаю", — заявил третий брат Алексей, который также не захотел выразить отношение к обвинению. Сегодня суд начал рассматривать дело по существу. Согласно обвинительному заключению, братья Ащеуловы собирались вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России"*, выйдя на связь с его представителями через Telegram. Затем они приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России". Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в полутора километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по десять суток ареста, затем против них возбудили уголовное дело. Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому из них грозит до 20 лет заключения. Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240614/gosizmena-1952781655.html

https://ria.ru/20240614/svyaschennik-1953034002.html

https://ria.ru/20231004/azov-1900484106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, курская область, россия, telegram