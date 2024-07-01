https://ria.ru/20240701/subsidii-1956668675.html

Конкурс субсидий на лизинг оборудования стартовал в Подмосковье

Конкурс субсидий на лизинг оборудования стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024

Конкурс субсидий на лизинг оборудования стартовал в Подмосковье

Конкурсный отбор на субсидии на модернизацию и лизинг нового оборудования для предпринимателей начался в Московской области. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:19

2024-07-01T16:19

2024-07-01T16:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлдума

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Конкурсный отбор на субсидии на модернизацию и лизинг нового оборудования для предпринимателей начался в Московской области. Об этом сообщил 360.ru.По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сегодня регион успешно преодолел негативное воздействие санкций благодаря эффективной стратегии по привлечению инвестиций. Так, новые меры поддержки позволят возместить до 50% от стоимости техники, но не более пяти миллионов рублей.Отмечается, что субсидии предусмотрены только для нового оборудования. Подача заявок на получение компенсаций продлится с 1 по 31 июля.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мособлдума