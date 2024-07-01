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Конкурс субсидий на лизинг оборудования стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:19 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/subsidii-1956668675.html
Конкурс субсидий на лизинг оборудования стартовал в Подмосковье
Конкурс субсидий на лизинг оборудования стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 01.07.2024
Конкурс субсидий на лизинг оборудования стартовал в Подмосковье
Конкурсный отбор на субсидии на модернизацию и лизинг нового оборудования для предпринимателей начался в Московской области. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:19
2024-07-01T16:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлдума
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Конкурсный отбор на субсидии на модернизацию и лизинг нового оборудования для предпринимателей начался в Московской области. Об этом сообщил 360.ru.По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сегодня регион успешно преодолел негативное воздействие санкций благодаря эффективной стратегии по привлечению инвестиций. Так, новые меры поддержки позволят возместить до 50% от стоимости техники, но не более пяти миллионов рублей.Отмечается, что субсидии предусмотрены только для нового оборудования. Подача заявок на получение компенсаций продлится с 1 по 31 июля.
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московская область (подмосковье), мособлдума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлдума

Конкурс субсидий на лизинг оборудования стартовал в Подмосковье

© РИА Новости / Максим БогодвидРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Конкурсный отбор на субсидии на модернизацию и лизинг нового оборудования для предпринимателей начался в Московской области. Об этом сообщил 360.ru.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, сегодня регион успешно преодолел негативное воздействие санкций благодаря эффективной стратегии по привлечению инвестиций. Так, новые меры поддержки позволят возместить до 50% от стоимости техники, но не более пяти миллионов рублей.
Отмечается, что субсидии предусмотрены только для нового оборудования. Подача заявок на получение компенсаций продлится с 1 по 31 июля.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлдума
 
 
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