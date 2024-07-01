https://ria.ru/20240701/stolknovenie-1956658257.html

В Петербурге теплоход столкнулся с катером

В Петербурге теплоход столкнулся с катером - РИА Новости, 01.07.2024

В Петербурге теплоход столкнулся с катером

Транспортные полицейские проводят проверку после столкновения теплохода и катера в Санкт-Петербурге, пострадавших в результате инцидента нет, сообщило... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:02

2024-07-01T16:02

2024-07-01T16:02

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

сзфо

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Транспортные полицейские проводят проверку после столкновения теплохода и катера в Санкт-Петербурге, пострадавших в результате инцидента нет, сообщило Управление на транспорте МВД России по СЗФО. Инцидент произошел в центре города на Зимней канавке в минувшие выходные. "В ходе выезда на место происшествия транспортными полицейскими установлено, что катер, подходя ко входу в Зимнюю канавку остановился, пропуская другие суда. Позади "маломера" следовал теплоход, который не успел остановиться и продолжил движение по инерции, вследствие чего совершило навал носовой частью в корму катера. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что теплоход повреждений не получил, а у катера поврежден кормовой фонарь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240630/stolknovenie-1956483215.html

https://ria.ru/20240605/astrakhan-1950657920.html

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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, сзфо