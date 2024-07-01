https://ria.ru/20240701/stolknovenie-1956658257.html
В Петербурге теплоход столкнулся с катером
В Петербурге теплоход столкнулся с катером - РИА Новости, 01.07.2024
В Петербурге теплоход столкнулся с катером
Транспортные полицейские проводят проверку после столкновения теплохода и катера в Санкт-Петербурге, пострадавших в результате инцидента нет, сообщило... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:02
2024-07-01T16:02
2024-07-01T16:02
происшествия
авто
санкт-петербург
россия
сзфо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956657062_0:102:900:608_1920x0_80_0_0_c7fd5ad4563ad682a2283d32ec225553.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Транспортные полицейские проводят проверку после столкновения теплохода и катера в Санкт-Петербурге, пострадавших в результате инцидента нет, сообщило Управление на транспорте МВД России по СЗФО. Инцидент произошел в центре города на Зимней канавке в минувшие выходные. "В ходе выезда на место происшествия транспортными полицейскими установлено, что катер, подходя ко входу в Зимнюю канавку остановился, пропуская другие суда. Позади "маломера" следовал теплоход, который не успел остановиться и продолжил движение по инерции, вследствие чего совершило навал носовой частью в корму катера. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что теплоход повреждений не получил, а у катера поврежден кормовой фонарь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240630/stolknovenie-1956483215.html
https://ria.ru/20240605/astrakhan-1950657920.html
санкт-петербург
россия
сзфо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956657062_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_d34ea0ece157aa1add879b9ab557578a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, санкт-петербург, россия, сзфо
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, СЗФО
В Петербурге теплоход столкнулся с катером
В Петербурге теплоход столкнулся с катером, пострадавших нет