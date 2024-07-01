Рейтинг@Mail.ru
Министр транспорта распределил обязанности между заместителями - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/starovoyt-1956556828.html
Министр транспорта распределил обязанности между заместителями
Министр транспорта распределил обязанности между заместителями - РИА Новости, 01.07.2024
Министр транспорта распределил обязанности между заместителями
Министр транспорта РФ Роман Старовойт распределил обязанности между своими новыми заместителями, написал он в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:41
2024-07-01T09:41
россия
роман старовойт
валентин иванов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945887168_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_475f67ef5d0502c60e11c72102089dcc.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт распределил обязанности между своими новыми заместителями, написал он в своем Telegram-канале. Старовойт назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года. В июне он говорил журналистам, что команда Минтранса работоспособна и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка. Так, в конце июня было назначено несколько новых замминистра и первый заместитель министра. "С сегодняшнего дня определил распределение обязанностей между моими новыми заместителями, назначенными распоряжениями председателя правительства РФ", - сообщил Старовойт в понедельник. В частности, в сферу ответственности назначенного на должность первого замминистра транспорта РФ Валентина Иванова, прежде всего, будет входить координация работы по вопросам строительства и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, а также по выработке госполитики и нормативно-правового регулирования в области автомобильного, внеуличного, городского наземного электрического транспорта, в том числе метрополитена. Кроме того, Иванов будет курировать департамент стратегического развития и департамент госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу. Заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило будет отвечать за вопросы развития железнодорожного комплекса. Замминистра транспорта РФ Виктор Тимофеев займется темами, связанными с дорожным хозяйством и взаимодействием с регионами. Заместитель министра транспорта Константин Пашков станет координировать работу Минтранса по вопросам реализации госполитики в сфере транспортного образования и молодежной политики и в области госслужбы России. "Данные изменения в структуре министерства не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета. В целом хочу подчеркнуть, что у каждого из назначенных заместителей министра транспорта имеется значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный ими на предыдущих местах работы", - отмечает Старовойт.
https://ria.ru/20240628/lnr-1956188308.html
https://ria.ru/20240628/putin-1956193164.html
https://ria.ru/20240514/starovoyt-1945528851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945887168_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_b83fcfeda8098f5277b4bee17f5f11b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роман старовойт, валентин иванов, политика
Россия, Роман Старовойт, Валентин Иванов, Политика
Министр транспорта распределил обязанности между заместителями

Министр транспорта Старовойт распределил обязанности между новыми замами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт распределил обязанности между своими новыми заместителями, написал он в своем Telegram-канале.
Старовойт назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года. В июне он говорил журналистам, что команда Минтранса работоспособна и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка. Так, в конце июня было назначено несколько новых замминистра и первый заместитель министра.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин пожелал удачи новому главе правительства ЛНР
28 июня, 17:51
"С сегодняшнего дня определил распределение обязанностей между моими новыми заместителями, назначенными распоряжениями председателя правительства РФ", - сообщил Старовойт в понедельник.
В частности, в сферу ответственности назначенного на должность первого замминистра транспорта РФ Валентина Иванова, прежде всего, будет входить координация работы по вопросам строительства и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, а также по выработке госполитики и нормативно-правового регулирования в области автомобильного, внеуличного, городского наземного электрического транспорта, в том числе метрополитена.
Кроме того, Иванов будет курировать департамент стратегического развития и департамент госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Путин объяснил, почему работать мэром сложнее, чем губернатором
28 июня, 18:03
Заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило будет отвечать за вопросы развития железнодорожного комплекса. Замминистра транспорта РФ Виктор Тимофеев займется темами, связанными с дорожным хозяйством и взаимодействием с регионами.
Заместитель министра транспорта Константин Пашков станет координировать работу Минтранса по вопросам реализации госполитики в сфере транспортного образования и молодежной политики и в области госслужбы России.
"Данные изменения в структуре министерства не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета. В целом хочу подчеркнуть, что у каждого из назначенных заместителей министра транспорта имеется значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный ими на предыдущих местах работы", - отмечает Старовойт.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Романа Старовойта
14 мая, 22:38
 
РоссияРоман СтаровойтВалентин ИвановПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала