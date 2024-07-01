https://ria.ru/20240701/starovoyt-1956556828.html

Министр транспорта распределил обязанности между заместителями

Министр транспорта распределил обязанности между заместителями - РИА Новости, 01.07.2024

Министр транспорта распределил обязанности между заместителями

Министр транспорта РФ Роман Старовойт распределил обязанности между своими новыми заместителями, написал он в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:41

2024-07-01T09:41

2024-07-01T09:41

россия

роман старовойт

валентин иванов

политика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Роман Старовойт распределил обязанности между своими новыми заместителями, написал он в своем Telegram-канале. Старовойт назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года. В июне он говорил журналистам, что команда Минтранса работоспособна и серьезных изменений в ней не будет, но будет точечная донастройка. Так, в конце июня было назначено несколько новых замминистра и первый заместитель министра. "С сегодняшнего дня определил распределение обязанностей между моими новыми заместителями, назначенными распоряжениями председателя правительства РФ", - сообщил Старовойт в понедельник. В частности, в сферу ответственности назначенного на должность первого замминистра транспорта РФ Валентина Иванова, прежде всего, будет входить координация работы по вопросам строительства и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, а также по выработке госполитики и нормативно-правового регулирования в области автомобильного, внеуличного, городского наземного электрического транспорта, в том числе метрополитена. Кроме того, Иванов будет курировать департамент стратегического развития и департамент госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу. Заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило будет отвечать за вопросы развития железнодорожного комплекса. Замминистра транспорта РФ Виктор Тимофеев займется темами, связанными с дорожным хозяйством и взаимодействием с регионами. Заместитель министра транспорта Константин Пашков станет координировать работу Минтранса по вопросам реализации госполитики в сфере транспортного образования и молодежной политики и в области госслужбы России. "Данные изменения в структуре министерства не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета. В целом хочу подчеркнуть, что у каждого из назначенных заместителей министра транспорта имеется значительный профессиональный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный ими на предыдущих местах работы", - отмечает Старовойт.

https://ria.ru/20240628/lnr-1956188308.html

https://ria.ru/20240628/putin-1956193164.html

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Варвара Скокшина

россия, роман старовойт, валентин иванов, политика