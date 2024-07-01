https://ria.ru/20240701/ssha-1956753129.html

"Он об этом говорил". В США сделали неожиданное заявление о Путине

"Он об этом говорил". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 01.07.2024

"Он об этом говорил". В США сделали неожиданное заявление о Путине

США должны отказаться от силового давления на страны, которые не согласны с Вашингтоном по тем или иным вопросам, заявил бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T22:12

2024-07-01T22:12

2024-07-01T22:12

в мире

сша

владимир путин

министерство обороны сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США должны отказаться от силового давления на страны, которые не согласны с Вашингтоном по тем или иным вопросам, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Нам нужно поменять карту потенциальных угроз и жить в мире, которые существует в реальности, а не пытаться создать тот, который предпочитает Вашингтон. В нашем понимании все должны насильно следовать в том направлении, в котором идем мы. И у нас поэтому есть эта гигантская военная машина, которая убьет любого, кто не сделает так, как скажем мы. Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин", — отметил эксперт.По его словам, США не понадобится военный бюджет размером в триллион долларов, если страна перестанет рассматривать большую часть планеты как потенциального противника, по которому надо нанести превентивный удар.Макгрегор предложил направить сэкономленные от сокращения военных расходов средства на развитие Штатов и защиту собственных границ, где творится беспорядок.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, как подчеркнул российский лидер, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.

https://ria.ru/20240701/makron-1956652036.html

https://ria.ru/20240701/ryutte-1956636477.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир путин, министерство обороны сша, россия