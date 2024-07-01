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"Он об этом говорил". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 01.07.2024
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22:12 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ssha-1956753129.html
"Он об этом говорил". В США сделали неожиданное заявление о Путине
"Он об этом говорил". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 01.07.2024
"Он об этом говорил". В США сделали неожиданное заявление о Путине
США должны отказаться от силового давления на страны, которые не согласны с Вашингтоном по тем или иным вопросам, заявил бывший советник Пентагона полковник... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T22:12
2024-07-01T22:12
в мире
сша
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США должны отказаться от силового давления на страны, которые не согласны с Вашингтоном по тем или иным вопросам, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Нам нужно поменять карту потенциальных угроз и жить в мире, которые существует в реальности, а не пытаться создать тот, который предпочитает Вашингтон. В нашем понимании все должны насильно следовать в том направлении, в котором идем мы. И у нас поэтому есть эта гигантская военная машина, которая убьет любого, кто не сделает так, как скажем мы. Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин", — отметил эксперт.По его словам, США не понадобится военный бюджет размером в триллион долларов, если страна перестанет рассматривать большую часть планеты как потенциального противника, по которому надо нанести превентивный удар.Макгрегор предложил направить сэкономленные от сокращения военных расходов средства на развитие Штатов и защиту собственных границ, где творится беспорядок.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, как подчеркнул российский лидер, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.
https://ria.ru/20240701/makron-1956652036.html
https://ria.ru/20240701/ryutte-1956636477.html
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в мире, сша, владимир путин, министерство обороны сша, россия
В мире, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, Россия
"Он об этом говорил". В США сделали неожиданное заявление о Путине

Макгрегор: США нужно прислушаться к Путину и не навязывать свою волю силой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. США должны отказаться от силового давления на страны, которые не согласны с Вашингтоном по тем или иным вопросам, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Нам нужно поменять карту потенциальных угроз и жить в мире, которые существует в реальности, а не пытаться создать тот, который предпочитает Вашингтон. В нашем понимании все должны насильно следовать в том направлении, в котором идем мы. И у нас поэтому есть эта гигантская военная машина, которая убьет любого, кто не сделает так, как скажем мы. Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин", — отметил эксперт.
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По его словам, США не понадобится военный бюджет размером в триллион долларов, если страна перестанет рассматривать большую часть планеты как потенциального противника, по которому надо нанести превентивный удар.
Макгрегор предложил направить сэкономленные от сокращения военных расходов средства на развитие Штатов и защиту собственных границ, где творится беспорядок.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, как подчеркнул российский лидер, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.
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