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"Начинают сбываться": в США забили тревогу из-за мрачного пророчества

"Начинают сбываться": в США забили тревогу из-за мрачного пророчества - РИА Новости, 01.07.2024

"Начинают сбываться": в США забили тревогу из-за мрачного пророчества

Увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьезным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на их обороноспособность, о... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T06:11

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьезным проблемам в экономике США, что напрямую повлияет на их обороноспособность, о чем в свое время уже предупреждали военачальники, пишут аналитики Уильям Ругер и Томас Савидж в статье для The National Interest.Как отмечают авторы, в середине июня республиканцы в Объединенном экономическом комитете конгресса выступили с предупреждением о том, что госдолг США, составляющий 34,5 триллиона долларов и продолжающий расти, представляет угрозу для экономического роста и способности страны занимать средства на будущие нужды, включая потребности нацбезопасности.По словам Ругера и Савиджа, наиболее существенный риск финансовому благополучию американцев представляет ущерб, который долговые проблемы наносят экономике страны — "источнику благосостояния и национальной мощи"."Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать, причем без принятия конкретных жестких решений. Это даст нам шанс спасти экономическое будущее и сохранить статус сверхдержавы", — утверждают они.В случае, если бюджетная политика и госдолг ударят по потенциалу экономического роста США, у них уже не будет экономики, которая необходима для обеспечения и поддержания высокой обороноспособности. При этом еще 14 лет назад бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен выступил с таким предупреждением, указав, что нацбезопасность напрямую связана с состоянием экономики."Предупреждения адмирала Маллена начинают сбываться с приближением срока погашения долга", — отметили авторы.Расходы, финансируемые за счет заемных средств, переносят налоговое бремя с нынешних поколений на будущие, таким образом, затраты на контрпродуктивные государственные расходы сегодняшнего дня будут нести следующие поколения, напоминают Ругер и Савидж."Государственному долгу необходимо дать объективную оценку и открыто назвать его одной из величайших угроз Америке. Не верите нам — поверьте адмиралу Маллену", — резюмировали они.В четверг в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что властям США все острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, к 2032 году он вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, по состоянию на утро понедельника уровень американского долга превышает 34,7 триллиона долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240701/ssha-1956538961.html

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в мире, сша, мвф