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СМИ: американским пилотам в Европе приказали снять форму - РИА Новости, 01.07.2024
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04:40 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/ssha-1956539580.html
СМИ: американским пилотам в Европе приказали снять форму
СМИ: американским пилотам в Европе приказали снять форму - РИА Новости, 01.07.2024
СМИ: американским пилотам в Европе приказали снять форму
Командование авиабазы ВВС США Шпангдалем на западе Германии запретило летчикам базирующего там 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за ее пределами,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T04:40
2024-07-01T04:40
в мире
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Командование авиабазы ВВС США Шпангдалем на западе Германии запретило летчикам базирующего там 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за ее пределами, сообщает финансируемое Пентагоном издание Stars and Stripes.Согласно распоряжению, изданному в субботу, летчики должны будут добираться до места службы в гражданской одежде, решение подается как "мера предосторожности".Представители авиабазы по "соображениям оперативной безопасности" отказались предоставить более подробную информацию.Как отмечает Stars and Stripes, в прошлом меры относительно ношения униформы принимались в контексте возможных террористических угроз. В 2010 году Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) издало директиву, которая временно запрещала военнослужащим носить униформу вне службы, в 2014-м форму запретили носить только при поездках на службу, при этом в 2022 году ограничения были смягчены.В воскресенье телеканал CNN сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта — вероятно, самой высокой как минимум за последние 10 лет. Как заявил РИА Новости американский военный чиновник, EUCOM на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в регионе удваивает уровень бдительности для обеспечения безопасности дислоцированных в регионе военнослужащих страны и членов их семей.
https://ria.ru/20240630/tanki-1956442620.html
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в мире, сша, германия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, европа
В мире, США, Германия, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Европа
СМИ: американским пилотам в Европе приказали снять форму

Stars and Stripes: пилотам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы

© AP Photo / Michael ProbstАмериканская авиабаза
Американская авиабаза - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Michael Probst
Американская авиабаза. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Командование авиабазы ВВС США Шпангдалем на западе Германии запретило летчикам базирующего там 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за ее пределами, сообщает финансируемое Пентагоном издание Stars and Stripes.
Согласно распоряжению, изданному в субботу, летчики должны будут добираться до места службы в гражданской одежде, решение подается как "мера предосторожности".
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Представители авиабазы по "соображениям оперативной безопасности" отказались предоставить более подробную информацию.
Как отмечает Stars and Stripes, в прошлом меры относительно ношения униформы принимались в контексте возможных террористических угроз. В 2010 году Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) издало директиву, которая временно запрещала военнослужащим носить униформу вне службы, в 2014-м форму запретили носить только при поездках на службу, при этом в 2022 году ограничения были смягчены.
В воскресенье телеканал CNN сообщил, что военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта — вероятно, самой высокой как минимум за последние 10 лет. Как заявил РИА Новости американский военный чиновник, EUCOM на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в регионе удваивает уровень бдительности для обеспечения безопасности дислоцированных в регионе военнослужащих страны и членов их семей.
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В миреСШАГерманияМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАЕвропа
 
 
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