Рейтинг@Mail.ru
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 01.07.2024 (обновлено: 05:49 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/ssha-1956538961.html
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор - РИА Новости, 01.07.2024
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор
США не в состоянии выплатить свой госдолг, поэтому проблемы страны будут лишь нарастать, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:54
2024-07-01T05:49
сша
америка
джим роджерс
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909823_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_e6b22e403c94f0515d8f4ba12a0469fe.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США не в состоянии выплатить свой госдолг, поэтому проблемы страны будут лишь нарастать, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. &quot;Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что Америка никогда не сможет выплатить долги, поэтому у нее будет еще больше проблем в будущем&quot;, — сообщил он агентству.По словам инвестора, из-за связанных с американским госдолгом проблем "сейчас плохое время, чтобы быть американским подростком"."Если вы американский подросток, то в вашей жизни будет много проблем. У Америки гигантский долг", — подчеркнул Роджерс.В четверг в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что властям США вск острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, по состоянию на утро понедельника уровень американского долга уже превышает 34,7 триллиона долларов.
https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956396486.html
https://ria.ru/20240627/gosdolg-1955963616.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909823_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_99dff6215bf1c2d41284f75f046f8984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, америка, джим роджерс, мвф
США, Америка, Джим Роджерс, МВФ
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор

Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут расти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США не в состоянии выплатить свой госдолг, поэтому проблемы страны будут лишь нарастать, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
«

"Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что Америка никогда не сможет выплатить долги, поэтому у нее будет еще больше проблем в будущем", — сообщил он агентству.

По словам инвестора, из-за связанных с американским госдолгом проблем "сейчас плохое время, чтобы быть американским подростком".
Американский инвестор Джим Роджерс - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Россия никуда не исчезнет из-за санкций, заявил американский инвестор
Вчера, 03:33
"Если вы американский подросток, то в вашей жизни будет много проблем. У Америки гигантский долг", — подчеркнул Роджерс.
В четверг в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что властям США вск острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП.
Согласно данным американского казначейства, по состоянию на утро понедельника уровень американского долга уже превышает 34,7 триллиона долларов.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Острая необходимость". МВФ увидел угрозу в госдолге США
27 июня, 22:22
 
СШААмерикаДжим РоджерсМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала