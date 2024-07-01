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США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор - РИА Новости, 01.07.2024
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор
США не в состоянии выплатить свой госдолг, поэтому проблемы страны будут лишь нарастать, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T03:54
2024-07-01T03:54
2024-07-01T05:49
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США не в состоянии выплатить свой госдолг, поэтому проблемы страны будут лишь нарастать, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что Америка никогда не сможет выплатить долги, поэтому у нее будет еще больше проблем в будущем", — сообщил он агентству.По словам инвестора, из-за связанных с американским госдолгом проблем "сейчас плохое время, чтобы быть американским подростком"."Если вы американский подросток, то в вашей жизни будет много проблем. У Америки гигантский долг", — подчеркнул Роджерс.В четверг в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что властям США вск острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, по состоянию на утро понедельника уровень американского долга уже превышает 34,7 триллиона долларов.
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сша, америка, джим роджерс, мвф
США, Америка, Джим Роджерс, МВФ
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор
Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут расти