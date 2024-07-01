https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956711188.html

Спецоперация, 1 июля: освобождение Степовой Новоселовки и Новопокровского

Спецоперация, 1 июля: освобождение Степовой Новоселовки и Новопокровского - РИА Новости, 01.07.2024

Спецоперация, 1 июля: освобождение Степовой Новоселовки и Новопокровского

Об освобождении еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и дефолте на Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T18:09

2024-07-01T18:09

2024-07-01T19:00

специальная военная операция на украине

китай

киев

украина

вячеслав гладков

йенс столтенберг

андрей демченко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Об освобождении еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и дефолте на Украине — в материале РИА Новости.Российские войска освободили Степовую Новоселовку и НовопокровскоеПодразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области, а группировка "Центр" взяла под контроль Новопокровское в ДНР, следует из сводки Минобороны.Кроме того, "Запад", "Центр" и другие российские группировки нанесли поражение противнику, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и отразили девять контратак. Потери Киева составили более двух тысяч солдат. Кроме того, украинские военные лишились БМП Bradley, семи бронированных машин, в том числе трех бронетранспортеров М113 и одного броневика MaxxPro производства США, четырех гаубиц М777 производства США, двух FH70 производства Великобритании, гаубицы "Мста-Б", двух орудий Д-20 и трех Д-30, станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Также ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы американского и израильского производства. Помимо этого, удалось поразить боевую машину РСЗО "Град", две гаубицы М777 и гаубицу М198 производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Гвоздика", два орудия Д-20 и три Д-30, орудие М119 американского производства, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и пять полевых складов боеприпасов. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников за прошедшие сутки поразили самолеты Воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 украинских беспилотника. Как устроена ракета ATACMSПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры могли бы проходить через посредников по аналогии с зерновой сделкой, где участвовали ООН и Турция, напомнил слова Владимира Путина о том, что Москва открыта для любого диалога для достижения поставленных ею целей. Специалист по работе с вооружением рассказал РИА Новости, что российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS. В распоряжении оказались блок лазерных гироскопов, благодаря которым ракета удерживается на баллистической траектории, и GPS-модуль для коррекции на первичном и последнем участке полета. Специалист уточнил, что благодаря полученным элементам можно анализировать работу систем на всей траектории полета ракеты. Кроме того, РИА Новости впервые показало внутреннее устройство снаряда.Выставка трофейной техники на Поклонной горе завершила свою работу, за два месяца ее посетили более 1,3 миллиона человек, сообщили в Минобороны. Теперь экспозиция будет развернута в парке "Патриот", а по окончании форума "Армия-2024" в августе ее планируется перевезти в Санкт-Петербург. На перекрестки в Белгороде вышли регулировщики ГАИУтром 1 июля ракетную опасность несколько раз объявляли в Белгородской области. Как сообщили РИА Новости в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр"), из-за внешнего технологического воздействия в ряде районов региона возникали временные перерывы в подаче электроэнергии. Корреспонденты РИА Новости передали, что в Белгороде не работали светофоры, в связи с чем на перекрестки вышли регулировщики ГАИ.Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в районах, где отсутствует электроэнергия, разместили машины с громкоговорителями для оповещения о ракетной опасности. Кроме того, в некоторых населенных пунктах области из-за аварийного отключения электричества отсутствовало водоснабжение. В середине дня мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что электроснабжение в городе удалось восстановить полностью.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в понедельник украинские войска выпустили 61 снаряд калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе три кассетных, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что при утреннем обстреле Петровского района повреждения получили два многоквартирных дома по улице Нахимовской. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, в результате сброса боеприпаса был поврежден автозаправочный комплекс. Кроме того, как передал корреспондент РИА Новости, украинский кассетный боеприпас при обстреле Петровского района Донецка попал в жилой многоквартирный дом. Дефолт для Украины обернется катастрофойГенсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" обвинил Китай в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны. Такой вывод он сделал исходя из того, что Россия якобы производит беспилотники и ракеты, получая поддержку за счет экспорта из КНР самых современных технологий и электроники. Столтенберг подчеркнул, что альянс не считает Китай противником, однако, по его словам, Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО.Британское издание The Economist сообщило, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. Возможный дефолт в долгосрочной перспективе может обернуться катастрофой для восстановления страны, подчеркивает издание.Готовили "вече" и захват РадыКак свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в понедельник объявляли в Киевской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Николаевской, Сумской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. К вечеру воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, в Миргородской общине Полтавской области и в Николаевской области. Кроме того, о повреждении объектов критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. СБУ заявила о задержании группы, которая якобы планировала под видом проведения "вече" отстранить от власти военно-политическое руководство страны, захватить здание Верховной рады и заблокировать ее работу. Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в понедельник, что Киев укрепляет границу с Белоруссией как в инженерном отношении, так и в плане количества находящихся там сил. Таким образом, он признал наращивание украинского контингента на этом направлении. По словам Демченко, Белоруссия якобы представляет для Киева угрозу.

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956689495.html

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украина

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Наталья Макарова

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