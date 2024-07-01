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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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18:32 01.07.2024 (обновлено: 18:45 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956708292.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:32
2024-07-01T18:45
инфографика
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 июля 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили два села — Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку в Харьковской области, а также отбили девять атак ВСУ на Харьковском, Донецком, Южнодонецком и Авдеевском направлениях. Поражены 124 района скопления живой силы и техники, шесть складов боеприпасов, самолеты противника на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома.Кроме того, нанесены удары по украинскому ремонтно-восстановительному комплексу вооружения и местам хранения безэкипажных катеров. Средства ПВО сбили 72 беспилотника, восемь крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиабомб Hammer, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 616 самолетов, 276 вертолетов, 27040 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 1362 реактивные системы залпового огня, 16471 танк, 11185 орудий полевой артиллерии и 23201 единицу автомобильной техники.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2024

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2024Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2024

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 июля 2024 года

За минувшие сутки российские подразделения освободили два села — Новопокровское в ДНР и Степовую Новоселовку в Харьковской области, а также отбили девять атак ВСУ на Харьковском, Донецком, Южнодонецком и Авдеевском направлениях. Поражены 124 района скопления живой силы и техники, шесть складов боеприпасов, самолеты противника на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома.
Кроме того, нанесены удары по украинскому ремонтно-восстановительному комплексу вооружения и местам хранения безэкипажных катеров. Средства ПВО сбили 72 беспилотника, восемь крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиабомб Hammer, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 616 самолетов, 276 вертолетов, 27040 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 1362 реактивные системы залпового огня, 16471 танк, 11185 орудий полевой артиллерии и 23201 единицу автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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