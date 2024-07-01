https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html

Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке

Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке - РИА Новости, 01.07.2024

Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке

Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:35

2024-07-01T13:35

2024-07-01T13:54

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Кроме того, авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ за сутки поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, а также ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.

https://ria.ru/20240701/mp-1956594071.html

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Дарья Буймова

украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия