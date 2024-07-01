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Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке - РИА Новости, 01.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 01.07.2024 (обновлено: 13:54 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке
Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке - РИА Новости, 01.07.2024
Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке
Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:35
2024-07-01T13:54
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Кроме того, авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ за сутки поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, а также ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.
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украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома

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Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
Кроме того, авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ за сутки поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, а также ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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