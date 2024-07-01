https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956617518.html
Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке
Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке - РИА Новости, 01.07.2024
Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке
Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:35
2024-07-01T13:35
2024-07-01T13:54
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937293519_0:144:3135:1907_1920x0_80_0_0_3e492d10b0c177b4e6a7c1d02eb1445a.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Кроме того, авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ за сутки поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, а также ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.
https://ria.ru/20240701/mp-1956594071.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937293519_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_b3c565fdf1b945662d1f23cf2f2723ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке
Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома