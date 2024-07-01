https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956616145.html

Российские военные освободили Новопокровское

Российские военные освободили Новопокровское - РИА Новости, 01.07.2024

Российские военные освободили Новопокровское

Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новопокровское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:32

2024-07-01T13:32

2024-07-01T14:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

безопасность

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новопокровское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240701/mp-1956594071.html

донецкая народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность, россия