https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956616145.html
Российские военные освободили Новопокровское
Российские военные освободили Новопокровское - РИА Новости, 01.07.2024
Российские военные освободили Новопокровское
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новопокровское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:32
2024-07-01T13:32
2024-07-01T14:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587312_0:106:3374:2004_1920x0_80_0_0_135f27035771de997425f0631dfb67f5.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новопокровское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240701/mp-1956594071.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587312_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1e0d7ea9abc6f6d0a13d18e845c69190.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия
Российские военные освободили Новопокровское
Минобороны: российские военные освободили Новопокровское в ДНР