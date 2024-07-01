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Российские военные освободили Новопокровское - РИА Новости, 01.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 01.07.2024 (обновлено: 14:05 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/spetsoperatsiya-1956616145.html
Российские военные освободили Новопокровское
Российские военные освободили Новопокровское - РИА Новости, 01.07.2024
Российские военные освободили Новопокровское
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новопокровское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:32
2024-07-01T14:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новопокровское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия
Российские военные освободили Новопокровское

Минобороны: российские военные освободили Новопокровское в ДНР

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Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новопокровское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаОсвобожденное село Новопокровское в ДНР
Освобожденное село Новопокровское в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Новопокровское в ДНР
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