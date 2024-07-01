В ВС России заявили, что не допустят повторения на Днестре событий 1992 г
Полковник Зеленков: Россия не допустит повторения на Днестре событий 1992 года
© Фото : Минобороны ПМРУчения артиллерийских подразделений ВС ПМР совместно с мотострелковым подразделением ОГРВ
Учения артиллерийских подразделений ВС ПМР совместно с мотострелковым подразделением ОГРВ . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Начальник Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье полковник Дмитрий Зеленков заявил, что российские военные остаются верными присяге и не допустят повторения на Днестре событий вооруженного конфликта 1992 года, передает корреспондент РИА Новости.
Оперативной группе российских войск исполняется 29 лет.
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"Мы останемся верными присяге, останемся сохранять тот драгоценный мир, который здесь уже более 32 лет", – сказал Зеленков в понедельник на торжественном собрании по случаю 29-й годовщины преобразования 14-й общевойсковой армии в оперативную группу.
"В Приднестровье создан институт, который неотъемлемо служит гарантом мира. Этот факт остаётся неизменным. ОГРВ взаимодействует со всеми силовыми структурами Приднестровья. Уверен, мы не допустим кровопролития, которое было в 92-м году" – подчеркнул полковник.
В Доме офицеров в Тирасполе после торжественной части были вручены награды, прошёл праздничный концерт.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.