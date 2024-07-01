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В ВС России заявили, что не допустят повторения на Днестре событий 1992 г - РИА Новости, 01.07.2024
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17:59 01.07.2024 (обновлено: 18:10 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/sobytiya-1956708726.html
В ВС России заявили, что не допустят повторения на Днестре событий 1992 г
В ВС России заявили, что не допустят повторения на Днестре событий 1992 г - РИА Новости, 01.07.2024
В ВС России заявили, что не допустят повторения на Днестре событий 1992 г
Начальник Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье полковник Дмитрий Зеленков заявил, что российские военные остаются верными присяге и не... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:59
2024-07-01T18:10
молдавия
ссср
тирасполь
россия
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ТИРАСПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Начальник Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье полковник Дмитрий Зеленков заявил, что российские военные остаются верными присяге и не допустят повторения на Днестре событий вооруженного конфликта 1992 года, передает корреспондент РИА Новости. Оперативной группе российских войск исполняется 29 лет. "Мы останемся верными присяге, останемся сохранять тот драгоценный мир, который здесь уже более 32 лет", – сказал Зеленков в понедельник на торжественном собрании по случаю 29-й годовщины преобразования 14-й общевойсковой армии в оперативную группу. "В Приднестровье создан институт, который неотъемлемо служит гарантом мира. Этот факт остаётся неизменным. ОГРВ взаимодействует со всеми силовыми структурами Приднестровья. Уверен, мы не допустим кровопролития, которое было в 92-м году" – подчеркнул полковник. В Доме офицеров в Тирасполе после торжественной части были вручены награды, прошёл праздничный концерт. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240416/pridnestrove-1940404143.html
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молдавия, ссср, тирасполь, россия
Молдавия, СССР, Тирасполь, Россия
В ВС России заявили, что не допустят повторения на Днестре событий 1992 г

Полковник Зеленков: Россия не допустит повторения на Днестре событий 1992 года

© Фото : Минобороны ПМРУчения артиллерийских подразделений ВС ПМР совместно с мотострелковым подразделением ОГРВ
Учения артиллерийских подразделений ВС ПМР совместно с мотострелковым подразделением ОГРВ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : Минобороны ПМР
Учения артиллерийских подразделений ВС ПМР совместно с мотострелковым подразделением ОГРВ . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Начальник Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье полковник Дмитрий Зеленков заявил, что российские военные остаются верными присяге и не допустят повторения на Днестре событий вооруженного конфликта 1992 года, передает корреспондент РИА Новости.
Оперативной группе российских войск исполняется 29 лет.
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"Мы останемся верными присяге, останемся сохранять тот драгоценный мир, который здесь уже более 32 лет", – сказал Зеленков в понедельник на торжественном собрании по случаю 29-й годовщины преобразования 14-й общевойсковой армии в оперативную группу.
"В Приднестровье создан институт, который неотъемлемо служит гарантом мира. Этот факт остаётся неизменным. ОГРВ взаимодействует со всеми силовыми структурами Приднестровья. Уверен, мы не допустим кровопролития, которое было в 92-м году" – подчеркнул полковник.
В Доме офицеров в Тирасполе после торжественной части были вручены награды, прошёл праздничный концерт.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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