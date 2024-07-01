https://ria.ru/20240701/smuta-1956565320.html

Эксперт прокомментировал хейт вокруг игры "Смута"

Эксперт прокомментировал хейт вокруг игры "Смута" - РИА Новости, 01.07.2024

Эксперт прокомментировал хейт вокруг игры "Смута"

Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил в интервью РИА Новости, что относится к большой доле хейта вокруг отечественной игры... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:49

2024-07-01T10:49

2024-07-01T10:49

технологии

россия

сша

алексей гореславский

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил в интервью РИА Новости, что относится к большой доле хейта вокруг отечественной игры "Смута" спокойно, назвав подобный "шум" средством дополнительной рекламы. "К хейту мы отнеслись спокойно. Чем больше шума, тем больше рекламы игре. Вопрос в том, что если хейт возникает по делу - это задача для производителей немедленно поправить то, что можно поправить. Если хейт возникает по отношению к личности создателя или к тематике, тут, как говорится, извините, все бывает. Личностные разборки - это вообще не сильно интересная тема, пусть она остается в игровом сообществе", - сказал он. Гореславский также назвал шквал негатива и целую антикампанию с использованием ботов относительно именно этой игры явной атакой со стороны либерально-оппозиционных СМИ. "Если рассуждать, почему продукт вызвал такое отношение именно у этой аудитории, склоняюсь к тому, что это просто первый шаг, пробный камень в той сфере, где раньше не было ни одного, условно, патриотического продукта… Такие проекты означают, что игры для подростков и детей, для молодежи в России в состоянии делать самостоятельно. Плохо, криво, какие угодно можно слова тут применять, но на территории, где раньше царили только американские игры, в которых пропаганда как раз присутствует", - уточнил он. По мнению гендиректора ИРИ, компьютерные игры, как Call of Duty производства США, "забивают" в подсознание пользователей образ американского флага, с такой установкой выросли целые поколения. "Предположу, что цель кампании по дискредитации "Смуты" и вообще взаимодействия с госфондами, таким как ИРИ, заключалась в том, чтобы отбить желание у независимых производителей брать государственные деньги и делать совместные продукты. Независимым производителям грозят санкциями, естественно, запретом на выход на зарубежные рынки, вплоть до личных неприятностей… Но делать или не делать – это выбор каждого", - сказал Гореславский. Историческая приключенческая игра "Смута" стала доступна пользователям VK Play 4 апреля после закрытой презентации игры в Нижегородском Кремле. Проект разрабатывается с 2022 года компанией "Сайберия Нова" при поддержке ИРИ.

https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html

https://ria.ru/20230927/igra-1899033178.html

https://ria.ru/20240522/iri-1947658075.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, сша, алексей гореславский