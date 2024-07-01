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В Польше разгорелся скандал по поводу финансирования выборов - РИА Новости, 01.07.2024
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17:31 01.07.2024 (обновлено: 17:36 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/smi-1956699520.html
В Польше разгорелся скандал по поводу финансирования выборов
В Польше разгорелся скандал по поводу финансирования выборов - РИА Новости, 01.07.2024
В Польше разгорелся скандал по поводу финансирования выборов
Скандал по поводу финансирования избирательной компании некоторых политиков из Фонда справедливости разворачивается в Польше. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:31
2024-07-01T17:36
в мире
польша
ярослав качиньский
збигнев зебро
дональд туск
gazeta wyborcza
право и справедливость
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ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. Скандал по поводу финансирования избирательной компании некоторых политиков из Фонда справедливости разворачивается в Польше. Фонд справедливости, которым распоряжается министерство юстиции Польши, предназначен для помощи жертвам преступлений. По данным издания Gazeta Wyborcza, в 2019 году председатель на тот момент правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский обратился к тогдашнему министру юстиции, генеральному прокурору и лидеру входящей в коалицию с PiS партии "Солидарная Польша" Збигневу Зебро с просьбой немедленно запретить кандидатам "Солидарной Польши" использовать Фонд справедливости для проведения избирательной кампании. "Я прошу вас, господин министр, немедленно запретить кандидатам "Солидарной Польши" пользоваться Фондом справедливости во время избирательной кампании и одновременно запретить лицу, ответственному за распоряжение средствами Фонда передавать какие-либо суммы в ходе кампании или формулировать обязательства по передаче таких сумм в будущем", - приводит газета выдержку из письма Качиньского. Издание уточняет, что соответствующее письмо Качиньсого в адрес Зебро было найдено при обыске по делу злоупотреблений в Фонде справедливости. "26 марта 2024 года сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW - ред.) провели обыск в квартире депутата Марчина Романовского. У ABW был ордер на обыск от прокуратуры, расследующей злоупотребления в Фонде справедливости", - говорится в сообщении. В 2019-2023 годах Романовский, будучи заместителем министра юстиции, отвечал за распределение денег из этого фонда. Происходящее прокомментировал и премьер-министр Польши Дональд Туск. "По поводу предполагаемого письма председателя PiS Ярослава Качиньского, которое касалось Фонда справедливости, у меня к нему три вопроса: настоящее ли это письмо, знал ли он о масштабах незаконного использования государственных средств, и уведомил ли он прокуратуру по этому вопросу", - сказал Туск журналистам. Адвокат Роман Гертых заявил журналистам, что уже направил в прокуратуру просьбу возбудить уголовное дело по поводу незаконного использования средств Фонда справедливости и незаконного финансирования избирательной кампании.
https://ria.ru/20240513/dengi-1945596172.html
https://ria.ru/20231026/obschestvo-1905422434.html
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в мире, польша, ярослав качиньский, збигнев зебро, дональд туск, gazeta wyborcza, право и справедливость
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Збигнев Зебро, Дональд Туск, Gazeta Wyborcza, Право и справедливость
В Польше разгорелся скандал по поводу финансирования выборов

Gazeta Wyborcza: в Польше разгорелся скандал по поводу финансирования выборов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк Польша
Польша - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Польша . Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 июл - РИА Новости. Скандал по поводу финансирования избирательной компании некоторых политиков из Фонда справедливости разворачивается в Польше.
Фонд справедливости, которым распоряжается министерство юстиции Польши, предназначен для помощи жертвам преступлений. По данным издания Gazeta Wyborcza, в 2019 году председатель на тот момент правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский обратился к тогдашнему министру юстиции, генеральному прокурору и лидеру входящей в коалицию с PiS партии "Солидарная Польша" Збигневу Зебро с просьбой немедленно запретить кандидатам "Солидарной Польши" использовать Фонд справедливости для проведения избирательной кампании.
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"Я прошу вас, господин министр, немедленно запретить кандидатам "Солидарной Польши" пользоваться Фондом справедливости во время избирательной кампании и одновременно запретить лицу, ответственному за распоряжение средствами Фонда передавать какие-либо суммы в ходе кампании или формулировать обязательства по передаче таких сумм в будущем", - приводит газета выдержку из письма Качиньского.
Издание уточняет, что соответствующее письмо Качиньсого в адрес Зебро было найдено при обыске по делу злоупотреблений в Фонде справедливости. "26 марта 2024 года сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW - ред.) провели обыск в квартире депутата Марчина Романовского. У ABW был ордер на обыск от прокуратуры, расследующей злоупотребления в Фонде справедливости", - говорится в сообщении.
В 2019-2023 годах Романовский, будучи заместителем министра юстиции, отвечал за распределение денег из этого фонда.
Происходящее прокомментировал и премьер-министр Польши Дональд Туск. "По поводу предполагаемого письма председателя PiS Ярослава Качиньского, которое касалось Фонда справедливости, у меня к нему три вопроса: настоящее ли это письмо, знал ли он о масштабах незаконного использования государственных средств, и уведомил ли он прокуратуру по этому вопросу", - сказал Туск журналистам.
Адвокат Роман Гертых заявил журналистам, что уже направил в прокуратуру просьбу возбудить уголовное дело по поводу незаконного использования средств Фонда справедливости и незаконного финансирования избирательной кампании.
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В миреПольшаЯрослав КачиньскийЗбигнев ЗеброДональд ТускGazeta WyborczaПраво и справедливость
 
 
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