https://ria.ru/20240701/shtraf-1956651484.html
Суд взыскал с нижегородца 50 тысяч рублей за оскорбления в домовом чате
Суд взыскал с нижегородца 50 тысяч рублей за оскорбления в домовом чате - РИА Новости, 01.07.2024
Суд взыскал с нижегородца 50 тысяч рублей за оскорбления в домовом чате
Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) оставил в силе решения нижестоящих судов, взыскавших с жителя Нижегородской области 50 тысяч рублей... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:43
2024-07-01T15:43
2024-07-01T15:43
происшествия
нижегородская область
саратов
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) оставил в силе решения нижестоящих судов, взыскавших с жителя Нижегородской области 50 тысяч рублей компенсации морального вреда за оскорбления и порочащие сведения в адрес председателя товарищества собственников недвижимости и ее мужа в чате многоквартирного дома, говорится в материалах судебной инстанции. Согласно определению кассационного суда, глава ТСН "Красногорка-23" и ее супруг обратились в суд с иском к соседу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда по 50 тысяч рублей каждому, указав, что в общей группе собственников квартир в мессенджере Viber 8-9 июля 2022 года ответчик оскорбительно высказывался об истцах и написал ложные сведения о получении супругами трех зарплат в товариществе. Уточняется, что супруг главы ТСН работает электриком в этой управляющей компании. "Решением Борского городского суда Нижегородской области от 23 октября 2023 года... иск удовлетворен частично. Суд обязал ФИО2 (ответчика) опровергнуть сведения о нецелевом расходовании ФИО1 (глава ТСН) средств ТСН "Красногорка-23" в группе в мессенджере Viber многоквартирного дома ТСН "Красногорка-23". С ФИО2 в пользу ФИО1 взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей, в пользу ФИО3 (муж главы ТСН) - в размере 20 тысяч рублей... Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции определила решение Борского городского суда... оставить без изменения, кассационную жалобу ФИО2 – без удовлетворения", - говорится в документе. Как следует из материалов дела, при привлечении к административной ответственности ответчик объяснил, что с другими 78 жителями дома состоит в чате ТСН "Красногорка-23" в Viber, где в ночь на 9 июля 2022 года произошла ссора в переписке с председателем ТСН, при этом сообщения "касались неудовлетворительной работы по обслуживанию многоквартирного дома, их целью было привлечь внимание собственников дома к существующим проблемам". Истец утверждал, что переписка с истцом не являлась личностным оскорблением, а лишь была высказыванием претензий к управляющему ТСН. "Негатив был достаточно "жёсткий" и в нецензурной форме о том, что ФИО1 получают 2 заработные платы. Она осуществляет начисление заработной платы и не подтверждает факт получения двух зарплат ФИО1", - отмечается в определении суда.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижегородская область, саратов, viber
Происшествия, Нижегородская область, Саратов, Viber
Суд взыскал с нижегородца 50 тысяч рублей за оскорбления в домовом чате
Суд взыскал с нижегородца 50 тысяч рублей за мат и клевету на главу УК и ее мужа
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) оставил в силе решения нижестоящих судов, взыскавших с жителя Нижегородской области 50 тысяч рублей компенсации морального вреда за оскорбления и порочащие сведения в адрес председателя товарищества собственников недвижимости и ее мужа в чате многоквартирного дома, говорится в материалах судебной инстанции.
Согласно определению кассационного суда, глава ТСН "Красногорка-23" и ее супруг обратились в суд с иском к соседу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда по 50 тысяч рублей каждому, указав, что в общей группе собственников квартир в мессенджере Vibe
r 8-9 июля 2022 года ответчик оскорбительно высказывался об истцах и написал ложные сведения о получении супругами трех зарплат в товариществе. Уточняется, что супруг главы ТСН работает электриком в этой управляющей компании.
"Решением Борского городского суда Нижегородской области от 23 октября 2023 года... иск удовлетворен частично. Суд обязал ФИО2 (ответчика) опровергнуть сведения о нецелевом расходовании ФИО1 (глава ТСН) средств ТСН "Красногорка-23" в группе в мессенджере Viber многоквартирного дома ТСН "Красногорка-23". С ФИО2 в пользу ФИО1 взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей, в пользу ФИО3 (муж главы ТСН) - в размере 20 тысяч рублей... Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции определила решение Борского городского суда... оставить без изменения, кассационную жалобу ФИО2 – без удовлетворения", - говорится в документе.
Как следует из материалов дела, при привлечении к административной ответственности ответчик объяснил, что с другими 78 жителями дома состоит в чате ТСН "Красногорка-23" в Viber, где в ночь на 9 июля 2022 года произошла ссора в переписке с председателем ТСН, при этом сообщения "касались неудовлетворительной работы по обслуживанию многоквартирного дома, их целью было привлечь внимание собственников дома к существующим проблемам". Истец утверждал, что переписка с истцом не являлась личностным оскорблением, а лишь была высказыванием претензий к управляющему ТСН.
"Негатив был достаточно "жёсткий" и в нецензурной форме о том, что ФИО1 получают 2 заработные платы. Она осуществляет начисление заработной платы и не подтверждает факт получения двух зарплат ФИО1", - отмечается в определении суда.