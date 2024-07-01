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Шор рассказал, к чему ведет стремление властей Молдавии к евроинтеграции - РИА Новости, 01.07.2024
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14:25 01.07.2024 (обновлено: 14:26 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/shor-1956633688.html
Шор рассказал, к чему ведет стремление властей Молдавии к евроинтеграции
Шор рассказал, к чему ведет стремление властей Молдавии к евроинтеграции - РИА Новости, 01.07.2024
Шор рассказал, к чему ведет стремление властей Молдавии к евроинтеграции
Стремление властей Молдавии к интеграции в Евросоюз, ведет к милитаризации страны, заявил в понедельник лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T14:25
2024-07-01T14:26
в мире
молдавия
сша
великобритания
майя санду
илан шор
нато
евросоюз
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Стремление властей Молдавии к интеграции в Евросоюз, ведет к милитаризации страны, заявил в понедельник лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. В июне ЕС выделил Молдавии 9 миллионов евро на закупку систем противовоздушной обороны, деньги поступят через Европейский фонд мира. "ЕС купит для Молдовы зенитно-ракетные комплексы малой дальности на 9 миллионов евро. Нашу нейтральную страну они пичкают оружием. Ранее Европейский фонд мира уже выделял 137 миллионов евро нашим вооруженным силам. Как Майя Санду (президент Молдавии – ред.) будет отрабатывать эти деньги? Здоровьем и жизнями молдаван? Не ждите интеграции в европейскую экономику или сельское хозяйство. Реально только втягивание страны в военную заварушку", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик отметил, что военная помощь Запада ставит под угрозу нейтралитет страны. Ранее президент Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводится учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240630/moldaviya-1956450377.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, илан шор, нато, евросоюз, politico
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, Илан Шор, НАТО, Евросоюз, Politico
Шор рассказал, к чему ведет стремление властей Молдавии к евроинтеграции

Шор: стремление властей Молдавии к интеграции в ЕС ведет к милитаризации страны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Стремление властей Молдавии к интеграции в Евросоюз, ведет к милитаризации страны, заявил в понедельник лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
В июне ЕС выделил Молдавии 9 миллионов евро на закупку систем противовоздушной обороны, деньги поступят через Европейский фонд мира.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Жители Молдавии в отчаянии, заявили в блоке "Победа"
30 июня, 14:23
«
"ЕС купит для Молдовы зенитно-ракетные комплексы малой дальности на 9 миллионов евро. Нашу нейтральную страну они пичкают оружием. Ранее Европейский фонд мира уже выделял 137 миллионов евро нашим вооруженным силам. Как Майя Санду (президент Молдавии – ред.) будет отрабатывать эти деньги? Здоровьем и жизнями молдаван? Не ждите интеграции в европейскую экономику или сельское хозяйство. Реально только втягивание страны в военную заварушку", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что военная помощь Запада ставит под угрозу нейтралитет страны.
Ранее президент Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводится учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в нарушении закона
27 июня, 14:02
 
В миреМолдавияСШАВеликобританияМайя СандуИлан ШорНАТОЕвросоюзPolitico
 
 
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