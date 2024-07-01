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В Саратове школьник залез на трансформаторную будку и получил удар током - РИА Новости, 01.07.2024
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16:30 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/shkolnik-1956671838.html
В Саратове школьник залез на трансформаторную будку и получил удар током
В Саратове школьник залез на трансформаторную будку и получил удар током - РИА Новости, 01.07.2024
В Саратове школьник залез на трансформаторную будку и получил удар током
Школьник в Саратове госпитализирован после того, как получил удар током во время игры на трансформаторной будке, сообщили региональные прокуратура и управление... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:30
2024-07-01T16:30
происшествия
россия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Школьник в Саратове госпитализирован после того, как получил удар током во время игры на трансформаторной будке, сообщили региональные прокуратура и управление Следственного комитета РФ. "По предварительной информации, в дневное время 1 июля у дома N 2/2 по улице 2-я Прокатная на пересечении с улицей Зеркальная несовершеннолетний залез на трансформаторную будку, где получил удар электротоком. Пострадавшему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры области в Telegram-канале. Прокуратура начала проверку, в ходе которой в том числе даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по факту травмирования 13-летнего мальчика, который с ожогами доставлен в больницу.
https://ria.ru/20240701/podrostok-1956649408.html
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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове школьник залез на трансформаторную будку и получил удар током

В Саратове школьника ударило током во время игры на трансформаторной будке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на дороге
Автомобиль скорой медицинской помощи на дороге - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи на дороге. Архивное фото
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Школьник в Саратове госпитализирован после того, как получил удар током во время игры на трансформаторной будке, сообщили региональные прокуратура и управление Следственного комитета РФ.
«
"По предварительной информации, в дневное время 1 июля у дома N 2/2 по улице 2-я Прокатная на пересечении с улицей Зеркальная несовершеннолетний залез на трансформаторную будку, где получил удар электротоком. Пострадавшему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении прокуратуры области в Telegram-канале.
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Прокуратура начала проверку, в ходе которой в том числе даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по факту травмирования 13-летнего мальчика, который с ожогами доставлен в больницу.
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ПроисшествияРоссияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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