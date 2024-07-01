https://ria.ru/20240701/sevastopol-1956732383.html

Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне

Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне - РИА Новости, 01.07.2024

Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне

Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется,... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:30

2024-07-01T19:30

2024-07-01T19:37

севастополь

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

михаил развозжаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО. Предварительно 4 воздушные цели, по данным властей, уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы."Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры сейчас уточняется", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, украина, вооруженные силы украины, михаил развозжаев, происшествия