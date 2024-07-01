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Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне - РИА Новости, 01.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:30 01.07.2024 (обновлено: 19:37 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/sevastopol-1956732383.html
Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне
Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне - РИА Новости, 01.07.2024
Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне
Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:30
2024-07-01T19:37
севастополь
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
михаил развозжаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО. Предварительно 4 воздушные цели, по данным властей, уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы."Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры сейчас уточняется", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Михаил Развозжаев, Происшествия
Осколки сбитых над Севастополем ракет упали в прибрежной зоне

Развожаев: осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Осколки сбитых целей при атаке на Севастополь упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сообщалось о работе ПВО. Предварительно 4 воздушные цели, по данным властей, уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы.
"Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры сейчас уточняется", - написал Развожаев.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил РазвозжаевПроисшествия
 
 
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