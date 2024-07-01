https://ria.ru/20240701/sevastopol-1956580121.html
Поиск неразорвавшихся кассет в Севастополе продлится около недели
Поиск неразорвавшихся кассет в Севастополе продлится около недели - РИА Новости, 01.07.2024
Поиск неразорвавшихся кассет в Севастополе продлится около недели
Поиск неразорвавшихся кассетных боеприпасов от американской ракеты ATACMS в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе может продлиться еще около недели,... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T11:44
2024-07-01T11:44
2024-07-01T12:01
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поиск неразорвавшихся кассетных боеприпасов от американской ракеты ATACMS в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе может продлиться еще около недели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В минувшую субботу МЧС России сообщило об уничтожении контролируемыми подрывами четырех кассетных суббоеприпасов на месте их обнаружения на дне пляжа "Учкуевка" на глубинах от двух до пяти метров. "Водолазы продолжают работы в акватории пляжа, обследовано чуть больше половины запланированного района поиска", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, обследование дна моря вдоль пляжа "Учкуевка" "может продлиться около недели". "Найденные неразорвавшиеся кассетные боеприпасы будут уничтожены на месте путем контролируемого подрыва", - заключил собеседник агентства. К работам привлечены 19 специалистов группы подводного разминирования, 3 автомобиля и плавсредства. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
https://ria.ru/20240628/ochevidets-1955980638.html
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955942897.html
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956341629.html
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севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Поиск неразорвавшихся кассет в Севастополе продлится около недели
Поиск боеприпасов на пляже "Учкуевка" в Севастополе займет еще около недели
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поиск неразорвавшихся кассетных боеприпасов от американской ракеты ATACMS в акватории пляжа "Учкуевка" в Севастополе может продлиться еще около недели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В минувшую субботу МЧС России
сообщило об уничтожении контролируемыми подрывами четырех кассетных суббоеприпасов на месте их обнаружения на дне пляжа "Учкуевка" на глубинах от двух до пяти метров.
"Водолазы продолжают работы в акватории пляжа, обследовано чуть больше половины запланированного района поиска", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, обследование дна моря вдоль пляжа "Учкуевка" "может продлиться около недели". "Найденные неразорвавшиеся кассетные боеприпасы будут уничтожены на месте путем контролируемого подрыва", - заключил собеседник агентства.
К работам привлечены 19 специалистов группы подводного разминирования, 3 автомобиля и плавсредства.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.