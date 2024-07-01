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Сериал "Слово пацана" получил специальный приз премии "Ника" - РИА Новости, 01.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:38 01.07.2024 (обновлено: 23:06 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/serial-1956750015.html
Сериал "Слово пацана" получил специальный приз премии "Ника"
Сериал "Слово пацана" получил специальный приз премии "Ника" - РИА Новости, 01.07.2024
Сериал "Слово пацана" получил специальный приз премии "Ника"
Специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии "Ника" получил сериал "Слово пацана", объявил заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T21:38
2024-07-01T23:06
культура
россия
рсфср
леонид каневский
ника
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иван янковский
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии "Ника" получил сериал "Слово пацана", объявил заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский."Вы сделали настоящий, жёсткий, честный фильм. Потрясающе. Так что я с чистой совестью выручаю вам этот замечательный приз", - сказал Каневский на церемонии.Он напомнил, что в 1971 году сыграл роль следователя в сериале "Следствие ведут знатоки" и обратился к создателям и актерскому составу "Слово пацана" с напутствием для работы над вторым сезоном.Премьерные серии сериала " Слово пацана . Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский и Сергей Бурунов, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября.Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки.Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20240701/shirvindt-1956749085.html
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россия, рсфср, леонид каневский, ника, ссср, иван янковский , сергей бурунов
Культура, Россия, РСФСР, Леонид Каневский, НИКА, СССР, Иван Янковский , Сергей Бурунов
Сериал "Слово пацана" получил специальный приз премии "Ника"

Сериал "Слово пацана" получил специальный приз премии "Ника"

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии "Ника" получил сериал "Слово пацана", объявил заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский.
«
"Вы сделали настоящий, жёсткий, честный фильм. Потрясающе. Так что я с чистой совестью выручаю вам этот замечательный приз", - сказал Каневский на церемонии.
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Александра Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии "Ника"
Вчера, 21:28
Он напомнил, что в 1971 году сыграл роль следователя в сериале "Следствие ведут знатоки" и обратился к создателям и актерскому составу "Слово пацана" с напутствием для работы над вторым сезоном.
Премьерные серии сериала " Слово пацана . Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский и Сергей Бурунов, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября.
Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
Кадр из фильма Балабанов. Колокольня. Реквием
Фильм "Балабанов. Колокольня. Реквием" получил премию "Ника"
Вчера, 21:26
 
КультураРоссияРСФСРЛеонид КаневскийНИКАСССРИван ЯнковскийСергей Бурунов
 
 
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