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Сальдо исключил распространение холеры на левый берег Днепра - РИА Новости, 01.07.2024
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04:32 01.07.2024 (обновлено: 05:29 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/saldo-1956539424.html
Сальдо исключил распространение холеры на левый берег Днепра
Сальдо исключил распространение холеры на левый берег Днепра - РИА Новости, 01.07.2024
Сальдо исключил распространение холеры на левый берег Днепра
Распространение эпидемии холеры от заболевших с оккупированного киевским режимом правого берега Днепра на левый берег практически невозможно, сказал РИА Новости РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T04:32
2024-07-01T05:29
в мире
херсонская область
киев
владимир сальдо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 1 июл - РИА Новости. Распространение эпидемии холеры от заболевших с оккупированного киевским режимом правого берега Днепра на левый берег практически невозможно, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Распространение эпидемии именно от заболевших с правого берега практически невозможно — контакты между берегами не осуществляются. А потенциальные источники инфекции находятся под постоянным контролем наших санитарно-эпидемиологических служб и МЧС. Здесь контроль не ослабляется ни на минуту", - сказал Сальдо. По словам главы региона, подрыв Киевом Каховской ГЭС создало условия для возникновения болезни, а главными факторами вспышки холеры могло послужить засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а также отсутствие санитарного контроля на правом берегу Херсонской области. Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.
https://ria.ru/20240630/kholera-1956488911.html
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в мире, херсонская область , киев, владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Киев, Владимир Сальдо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Сальдо исключил распространение холеры на левый берег Днепра

Сальдо: распространение холеры на левый берег Днепра практически невозможно

© Depositphotos.com / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
Иллюстрация холерного вибриона - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Depositphotos.com / ktsdesign
Иллюстрация холерного вибриона. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 июл - РИА Новости. Распространение эпидемии холеры от заболевших с оккупированного киевским режимом правого берега Днепра на левый берег практически невозможно, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Распространение эпидемии именно от заболевших с правого берега практически невозможно — контакты между берегами не осуществляются. А потенциальные источники инфекции находятся под постоянным контролем наших санитарно-эпидемиологических служб и МЧС. Здесь контроль не ослабляется ни на минуту", - сказал Сальдо.
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Сальдо назвал факторы, сопутствующие холере в Херсонской области
Вчера, 18:32
По словам главы региона, подрыв Киевом Каховской ГЭС создало условия для возникновения болезни, а главными факторами вспышки холеры могло послужить засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а также отсутствие санитарного контроля на правом берегу Херсонской области.
Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.
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В миреХерсонская областьКиевВладимир СальдоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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