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Песков прокомментировал вопрос размещения ракет средней и малой дальности
Песков прокомментировал вопрос размещения ракет средней и малой дальности - РИА Новости, 01.07.2024
Песков прокомментировал вопрос размещения ракет средней и малой дальности
Вопрос размещения РФ ракет средней и малой дальности чувствительная сфера, но какая-то информация об этом может появляться, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:23
2024-07-01T12:23
2024-07-01T12:57
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вопрос размещения РФ ракет средней и малой дальности чувствительная сфера, но какая-то информация об этом может появляться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении, реагируя на действия США. "Очевидно, что вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться. Все-таки это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в то же время, президент поднимает эту тему, и соответственно по мере того, как будет продвигаться процесс, какая-то информация будет доступна.
https://ria.ru/20240701/peskov-1956589614.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, договор о рсмд, безопасность
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Договор о РСМД, Безопасность
Песков прокомментировал вопрос размещения ракет средней и малой дальности
Песков: вряд ли информация о размещении Россией РСМД будет анонсироваться