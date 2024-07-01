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МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования "Погоня" - РИА Новости, 02.07.2024
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21:03 01.07.2024 (обновлено: 00:45 02.07.2024)
https://ria.ru/20240701/rozysk-1956744711.html
МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования "Погоня"
МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования "Погоня" - РИА Новости, 02.07.2024
МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования "Погоня"
МВД России объявило в розыск одного из организаторов ныне нефункционирующего белорусского экстремистского формирования "Погоня" Вадима Прокопьева, занимавшегося РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-01T21:03
2024-07-02T00:45
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск одного из организаторов ныне нефункционирующего белорусского экстремистского формирования "Погоня" Вадима Прокопьева, занимавшегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, следует из базы ведомства. "Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указана. Также в базе ведомства значится карточка еще одного организатора "Погони" - Валерия Сахащика. В ноябре 2022 года МВД Белоруссии сообщило о возбуждении уголовного дела против организаторов белорусского экстремистского формирования "Погоня", занимающегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины. В ведомстве подчеркивали, что в Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Одними из организаторов этого экстремистского формирования являются Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик. Согласно открытым данным, формирование "Погоня" в марте 2022 года начало воевать на стороне ВСУ. Организация прекратила свое существование летом 2023 года.
https://ria.ru/20240428/verbovka-1942963671.html
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россия, чехия, польша, мвд белоруссии, вооруженные силы украины
Россия, Чехия, Польша, МВД Белоруссии, Вооруженные силы Украины
МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования "Погоня"

МВД объявило в розыск организатора незаконного отряда "Погоня" Прокопьева

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск одного из организаторов ныне нефункционирующего белорусского экстремистского формирования "Погоня" Вадима Прокопьева, занимавшегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, следует из базы ведомства.
«
"Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указана.
Также в базе ведомства значится карточка еще одного организатора "Погони" - Валерия Сахащика.
В ноябре 2022 года МВД Белоруссии сообщило о возбуждении уголовного дела против организаторов белорусского экстремистского формирования "Погоня", занимающегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины. В ведомстве подчеркивали, что в Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Одними из организаторов этого экстремистского формирования являются Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик.
Согласно открытым данным, формирование "Погоня" в марте 2022 года начало воевать на стороне ВСУ. Организация прекратила свое существование летом 2023 года.
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