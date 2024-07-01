МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования "Погоня"
МВД объявило в розыск организатора незаконного отряда "Погоня" Прокопьева
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск одного из организаторов ныне нефункционирующего белорусского экстремистского формирования "Погоня" Вадима Прокопьева, занимавшегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, следует из базы ведомства.
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"Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указана.
Также в базе ведомства значится карточка еще одного организатора "Погони" - Валерия Сахащика.
В ноябре 2022 года МВД Белоруссии сообщило о возбуждении уголовного дела против организаторов белорусского экстремистского формирования "Погоня", занимающегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины. В ведомстве подчеркивали, что в Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Одними из организаторов этого экстремистского формирования являются Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик.
Согласно открытым данным, формирование "Погоня" в марте 2022 года начало воевать на стороне ВСУ. Организация прекратила свое существование летом 2023 года.
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