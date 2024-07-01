https://ria.ru/20240701/rozysk-1956744711.html

МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования "Погоня"

МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования "Погоня" - РИА Новости, 02.07.2024

МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования "Погоня"

МВД России объявило в розыск одного из организаторов ныне нефункционирующего белорусского экстремистского формирования "Погоня" Вадима Прокопьева, занимавшегося РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-01T21:03

2024-07-01T21:03

2024-07-02T00:45

россия

чехия

польша

мвд белоруссии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск одного из организаторов ныне нефункционирующего белорусского экстремистского формирования "Погоня" Вадима Прокопьева, занимавшегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины, следует из базы ведомства. "Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указана. Также в базе ведомства значится карточка еще одного организатора "Погони" - Валерия Сахащика. В ноябре 2022 года МВД Белоруссии сообщило о возбуждении уголовного дела против организаторов белорусского экстремистского формирования "Погоня", занимающегося вербовкой, обучением и слаживанием боевиков с привлечением иностранных инструкторов на территориях Чехии, Польши и Украины. В ведомстве подчеркивали, что в Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Одними из организаторов этого экстремистского формирования являются Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик. Согласно открытым данным, формирование "Погоня" в марте 2022 года начало воевать на стороне ВСУ. Организация прекратила свое существование летом 2023 года.

https://ria.ru/20240428/verbovka-1942963671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, чехия, польша, мвд белоруссии, вооруженные силы украины