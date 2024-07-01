Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН
Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совбеза ООН
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ООН, 1 июл – РИА Новости. Россия с 1 июля на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН, основными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное "уравнение безопасности" и сотрудничество ООН с региональными организациями – ОДКБ, СНГ и ШОС.
Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой. В июне председательствовала Южная Корея.
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Как отмечал в интервью РИА Новости российский постпред при всемирной организации Василий Небензя, Россия на время председательства запланировала три ключевых мероприятия.
Одно из них – открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка. На этом заседании Россия поднимет, в частности, вопрос нового глобального "уравнения безопасности". Мероприятие должно пройти 16 июля.
На 17 июля запланированы открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования.
Оба этих заседания – 16 и 17 июля, как ожидается, пройдут под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пока остается неясным, как будет обстоять ситуация с выдачей виз США главе ведомства и его делегации. К примеру, два года назад, когда министр участвовал сессии Генассамблеи, визы дипломатам выдали в последний момент. За время прошлого председательства России (в апреле минувшего года), США, несмотря на соблюдение Москвой всех формальностей, не выдали визы российским журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова.
Уже 19 июля должно состояться еще одно из трех ключевых мероприятий российского председательства – дебаты Совбеза по сотрудничеству ООН с региональными организациями, а именно с ОДКБ, СНГ и ШОС.
Помимо прочего, в ходе российского председательства также могут обсудить и ракетный удар украинских военных с помощью американских ракет ATACMS по пляжу в Севастополе, также отмечал российский постпред.