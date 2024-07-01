https://ria.ru/20240701/robot-barista-1953794000.html

Чашечка кофе от робота: путь ошибок и побед

Чашечка кофе от робота: путь ошибок и побед - РИА Новости, 01.07.2024

Чашечка кофе от робота: путь ошибок и побед

Вы хотите развивать свой бизнес на основе высоких технологий? Тогда будьте готовы совершать ошибки. Своим опытом создания роботизированных кофеен с... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:22

2024-07-01T12:22

2024-07-01T12:22

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Вы хотите развивать свой бизнес на основе высоких технологий? Тогда будьте готовы совершать ошибки. Своим опытом создания роботизированных кофеен с корреспондентом РИА Новости поделился предприниматель Александр Хвастунов.Вендинг или нет?"Эка невидаль! – скажет скептически настроенный ценитель кофе. – Это же вендинговый аппарат, который можно найти везде". Но так ли это?"Вендинг – это бизнес-модель, основанная на использовании дешевого устройства, которое должно долго работать, его не надо каждый день заправлять. Поэтому кофейные аппараты работают всегда на сухом молоке, на растворимых ингредиентах. Впрочем, иногда в вендинге используется зерновой кофе. Но все равно – это очень простая автоматизированная модель для того, чтобы дать людям возможность купить нечто, обозначенное как кофе или чай", – объясняет создатель робота-бариста, генеральный директор компании FIBBEE Александр Хвастунов.Впрочем, предприниматель далек от того, чтобы порицать продукцию вендинговых автоматов. Это тоже кофе. Просто другого качества и вкуса."У нас же, по сути, точно такой же продукт, как и в любой обычной кофейне. С натуральным молоком, хорошим зерном, с качественным приготовлением. Только, помимо самого приготовления, автоматически происходит еще и выдача. То есть, по классификации это можно назвать вендингом, потому что человека в этом процессе нет", - поясняет Хвастунов.С другой стороны, роботизированные кофейни – это не вендинг в чистом виде. Почему? Потому что кофе в них всегда зерновой, молоко всегда свежее, и за его своевременными поставками регулярно следит операционная служба компании. Кстати, в режиме реального времени за работой сети следит служба мониторинга. В случае необходимости, дежурный сервисный сотрудник круглосуточно готов выехать на место для устранения любых неполадок. К слову, общее время простоя оборудования по техническим причинам составляет менее 2% от всего времени работы.Есть и еще одно важное отличие от классического вендинга.Элемент игры"Мы с нашей небольшой, но креативной командой постоянно думаем, как сделать путь клиента интересным. Например, разработали мобильное приложение, через которое человек заказывает кофе", — говорит Хвастунов.Сам процесс получения покупателем кофе – тоже завораживает, даже взрослых. Рука-манипулятор, которая подносит стаканчик то к одному, то к другому кранику. Да и сами перемещения стаканчика (а покупатель все видит) тоже не лишены увлекательности. То он скрывается за клубами пара, то поднимается вверх, то, захваченный манипуляторами, отъезжает вбок, чтобы в конце концов появиться в окошке, откуда его заберет покупатель.Эта высокотехнологичная экзотика удачно вписалась в общую атмосферу технопарка "Сколково". Там в 2018 году появилась первая роботизированная кофейня FIBBEE, которая стоит и работает в том же месте до сих пор. Такая же кофейня есть и на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Тоже популярна, и вписывается в общую футуристическую атмосферу.Но в наши очень быстрые времена никакая экзотика не остается таковой сколь-нибудь долго, превращаясь в нечто обыденное."Мы строили продукт, который не должен только лишь впечатлять покупателей. Он должен сработать так, чтобы покупатель вернулся завтра, послезавтра и в дальнейшем. Для этого мы организуем стабильный сервис и одинаковое качество кофе. Это наш подход, которого мы придерживаемся в компании", – говорит создатель стартапа.Совсем без людей не получаетсяАлександр признается, что толчком к созданию роботизированных кофеен стала его любовь не только к кофе, но и к гаджетам."Кофе я занимаюсь больше десяти лет. У меня есть опыт открытия традиционных кофеен. Но в некий момент пришла определенная усталость. Потому что многочасовая работа с потоком клиентов – это не для всех. Иногда хочется дать людям продукт, который они хотят, но при этом с ними не соприкасаться", - рассказывает Хвастунов.После кофеен, вспоминает Александр, у него был бизнес в области оптовой торговли кофе, предоставления автоматических кофемашин в аренду для крупных офисов."И вот предыдущий опыт вместе с новым соединились в понимании того, что нужно сделать некий автоматизированный продукт для рынка, чтобы обеспечить людей хорошим кофе. Но без участия человека. Тогда нам казалось, что это проще, потому что не надо никого обучать, лелеять, выстраивать все эти процессы, а можно создать некий продукт, который сможет сделать все, что нужно, без людей. Но совсем без людей, конечно, не получится. Любые автоматизированные решения надо пополнять, загружать, следить за их исправностью", – говорит Хвастунов.Есть и еще один фактор в пользу роботизации. Это понимание тенденций – куда идет бизнес. А идет он к всеобщей автоматизации."Мы уверены, что к 2030 году в геометрической прогрессии вырастет внедрение технологий, которые становятся умнее, их точность повышается, себестоимость снижается. Мы хотим быть среди тех, у кого будут актуальные решения", – говорит Хвастунов.Культура принятия ошибокВ начале 10-х годов российскому кофейному бренду приходилось буквально пробиваться к покупателям."До пандемии у нас было 14 кофеен в Москве. Мы пробовали разные форматы, например, выходили в торговые центры. Но там нас не пускали на хорошие места. Потому что мы – неизвестный бренд. К тому же, на российском рынке присутствовало много международных брендов. Нас никто не хотел слушать", — поясняет Хвастунов.Но неудачный опыт – тоже опыт. Ошибки тем и ценны, что из них можно извлекать уроки. Тем более, если ошибаешься на пути, которым еще никто не ходил."В бизнесе нужен процесс обучения на ошибках. Ошибаться – очень важно. В нашей компании есть культура принятия ошибок. То есть, у нас – не страшно ошибиться. И тебе никто не скажет: "Какой ты плохой! Вот тебе двойка!" Если делаешь что-то новое, хочешь меняться и расти, ты должен открыто говорить об ошибках и на них учиться", – уверен создатель стартапа.Трансформации кофейного робота"Когда мы запускали первую робокофейню, то арендовали место в Сколково. Технопарку нужны были какие-то решения, которые будут поить людей кофе, ну, а мы и были таким технологичным решением, без каких-либо аналогов", — рассказывает Хвастунов.Тогда компания еще не была резидентом "Сколково". Этого статуса она достигла несколько лет спустя.После этого было открыто еще несколько точек, в конструкцию "кофе-робота" вносились постоянные изменения. Первые версии были огромными, и фактически не подлежали транспортировке. Теперь робот-бариста приобрел модульную конструкцию – его можно собрать прямо на месте доставки, как конструктор."За время пандемии мы разработали новый формат FIBBEE, который полностью удовлетворял условиям торговых центров. Мы пока не успели с ним прийти, но планируем это сделать. С этим новым форматом мы неожиданно вышли на новый для нас рынок – АЗС", - рассказывает Хвастунов.Прямо в день нашего разговора одна из кофеен была отправлена в Казань."Также мы планируем сейчас выйти в Нижний Новгород, в Екатеринбург, в другие города-миллионники в зависимости от того, как быстро мы найдем в них заинтересованных партнеров", – говорит Хвастунов.Планов на будущее у компании много. Например, снова переработать формат функционала робота-баристы, чтобы увеличить… присутствие человеческого фактора. Как так? Ведь изначальным принципом было именно невмешательство человека в процесс?"Мы сделали формат гибридной кофейни, в которой 95% напитков варятся с помощью наших технологий. А человек создает сервис и продает сопутствующий ассортимент. От традиционной кофейни новый формат отличается тем, что один человек делает такую же производительность по продажам, как кофейня, в которой работают 3-4 человека", - говорит Хвастунов.Как может помочь государство?Опыта использования государственной поддержки у FIBBEE не было."Мы пробовали пользоваться предложениями поддержки, которые появляются на уровне от муниципалитетов и выше. Но это – непростой процесс. Чтобы что-то получить, часто надо потратить больше времени, чем просто на бизнес. Мы являемся резидентом "Сколково", и в этом заложена некая налоговая оптимизация, база общения внутри экосистемы", - говорит создатель стартапа.В идеале, как говорит Хвастунов, помощь от государства могла бы выражаться в более масштабном решении инфраструктурных проблем технологичных проектов."Например, могли бы быть предоставлены производственные площади, офисы, коворкинги. Не просто для офисных, а для технологических проектов. С дешевыми рыночными ставками, или с субсидируемыми. Проектам нужна помощь для выхода в стадию роста, им нужно дать инфраструктуру", – считает предприниматель.

https://ria.ru/20240417/kofe-1940489945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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