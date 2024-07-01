https://ria.ru/20240701/rekonstruktsiya-1956636238.html

Реконструкцию пункта пропуска "Бугристое" под Челябинском начнут летом

Реконструкцию пункта пропуска "Бугристое" под Челябинском начнут летом - РИА Новости, 01.07.2024

Реконструкцию пункта пропуска "Бугристое" под Челябинском начнут летом

Реконструкция автомобильного пункта пропуска "Бугристое" в Челябинской области начнется летом 2024 года, после ее модернизации количество полос для движения... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T14:45

2024-07-01T14:45

2024-07-01T14:45

челябинская область

виталий савельев

алексей текслер

михаил мишустин

росгранстрой

главгосэкспертиза

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Реконструкция автомобильного пункта пропуска "Бугристое" в Челябинской области начнется летом 2024 года, после ее модернизации количество полос для движения увеличится с 13 до 32, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев. По данным правительства региона, реконструкция пункта пропуска – одна из важных составляющих развития области. "Для развития региона как логистического центра, учитывая, что у Челябинской области граница с Казахстаном почти 1 тысяча километров, очень важно, чтобы пункты пропуска были современными, комфортными для прохождения и, конечно, обеспечивали весь грузопоток, который есть и который объективно будет расти", - отметил глава Челябинской области Алексей Текслер. Это важное магистральное направление, добавил он. "В Челябинской области 9 пунктов пропуска, 7 - работающие. Мы сюда приехали посмотреть, потому что у нас есть поручение президента, где мы должны довести пропускную способность пункта пропуска не более 10 минут на каждую машину. Это довольно сложная задача, но вполне выполнимая. Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, нам выделил дополнительные средства – 150 миллиардов рублей до 2030 года, что мы должны модернизировать пункты пропуска. И специальная техника уже здесь установлена… Надеемся, что все это сделаем вовремя, может быть, даже досрочно... Будет вместо 13 полос, как сейчас, 32, то есть мы достроим еще 19", - сказал Савельев журналистам в ходе визита в Челябинскую область. Савельев добавил, что с челябинским губернатором Алексеем Текслером, который осуществляет контроль за работой по модернизации пункта пропуска "Бугристое", совместными усилиями поставленная президентом задача будет выполнена. По данным "Росгранстроя", проект реконструкции находится в Главгосэкспертизе. "Полностью подрядчик готов выйти на работы в июле, срок выполнения всех работ "под ключ" - декабрь 2026 года", - сказал журналистам руководитель ФГКУ "Росгранстрой" Геннадий Безлобенко. Ранее "Росгранстрой" сообщал, что российско-казахстанский участок границы - самый протяженный непрерывный сухопутный участок границы в мире и составляет более 7,5 тысячи километров, на границе с Казахстаном функционирует 50 пунктов пропуска. "Их обустройство - одно из приоритетных направлений в деятельности "Росгранстроя". Минтрансом России совместно с казахстанской стороной утвержден план мероприятий, предусматривающий комплексную модернизацию 10 приоритетных автомобильных пунктов пропуска (Маштаково, Илек, Сагарчин, Орск, Бугристое, Петухово)", - цитирует пресс-служба учреждения слова руководителя "Росгранстроя" Геннадия Безлобенко.

https://ria.ru/20240624/turizm-1955130493.html

https://ria.ru/20240613/selkhoznalog-1952684564.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий савельев, алексей текслер, михаил мишустин, росгранстрой, главгосэкспертиза