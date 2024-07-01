https://ria.ru/20240701/rebrending-1956223283.html

"СберМаркет" объявил о ребрендинге: сервис сменил название на "Купер"

"СберМаркет" объявил о ребрендинге: сервис сменил название на "Купер" - РИА Новости, 01.07.2024

"СберМаркет" объявил о ребрендинге: сервис сменил название на "Купер"

Сервис "СберМаркет" провел ребрендинг, теперь он называется "Купер", сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T00:00

2024-07-01T00:00

2024-07-01T00:00

общество

сбермаркет

технологии

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Сервис "СберМаркет" провел ребрендинг, теперь он называется "Купер", сообщает пресс-служба сервиса.Также были изменены позиционирование, айдентика и фирменный стиль."Название "Купер" – от слова "купить" – делает сервис более человечным. Его главный герой – курьер-купер. Образно "Купер" – это "свой парень", добрый сосед, который постоянно мелькает тут и там и которого знают все", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь название пишется строчными буквами в логотипе. Используются разные цвета: неоновый зеленый, серебристо-белый, небесно-голубой, лимонный и морковный. Иконка сервиса выполнена в форме самого купера со спрятанной буквой "К".Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода. В понедельник "Купер" обновил все рекламные носители и материалы клиентских коммуникаций. В течение ближайших месяцев полностью обновится форма более чем 64 тысяч курьеров и сборщиков, брендирование более чем 1 тысячи автомобилей и 1,1 тысячи зон в гипермаркетах."Ребрендинг – логичное следствие всех изменений. Он поможет стать ближе к нашим покупателям, ярко отстроиться от конкурентов и расширить аудиторию", - приводятся в сообщении слова CEO "CберМаркета" Анастасии Кудрявцевой.

https://ria.ru/20240605/opros-1950628226.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сбермаркет, технологии