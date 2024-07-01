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ВС России усилили пункты ПВО у Каховского водохранилища
ВС России усилили пункты ПВО у Каховского водохранилища - РИА Новости, 01.07.2024
ВС России усилили пункты ПВО у Каховского водохранилища
Подразделение Вооруженных сил России усилило свои пункты ПВО на берегах Каховского водохранилища, стрелковым вооружением сбивается несколько БПЛА украинских... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T17:07
2024-07-01T17:07
2024-07-01T17:07
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ЭНЕРГОДАР, 1 июл - РИА Новости. Подразделение Вооруженных сил России усилило свои пункты ПВО на берегах Каховского водохранилища, стрелковым вооружением сбивается несколько БПЛА украинских боевиков в день, сообщил РИА Новости командир одного из батальонов ВС РФ с позывным "Адвокат". Он пояснил, что на одном из ответственных участков обороны на берегу Каховского водохранилища наряду с уже имеющимися средствами в пункт ПВО был установлен спаренный пулемет, предназначенный как для поражения живой силы и техники противника, так и для борьбы с БПЛА. "Наши техники сделали эффективную установку. Скорострельность одного пулемета 250 выстрелов в минуту... установка на два пулемета, то есть эффективность увеличилась вдвое - получается 500 выстрелов в минуту... на берегах Каховского водохранилища данный пулемет оказался очень эффективным в борьбе с БПЛА... благодаря этой установке ежедневно сбивается несколько БПЛА противника",- сказал командир батальона.
https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956554932.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ВС России усилили пункты ПВО у Каховского водохранилища
Подразделение ВС России усилило пункты ПВО на берегах Каховского водохранилища
ЭНЕРГОДАР, 1 июл - РИА Новости. Подразделение Вооруженных сил России усилило свои пункты ПВО на берегах Каховского водохранилища, стрелковым вооружением сбивается несколько БПЛА украинских боевиков в день, сообщил РИА Новости командир одного из батальонов ВС РФ с позывным "Адвокат".
Он пояснил, что на одном из ответственных участков обороны на берегу Каховского водохранилища наряду с уже имеющимися средствами в пункт ПВО был установлен спаренный пулемет, предназначенный как для поражения живой силы и техники противника, так и для борьбы с БПЛА.
"Наши техники сделали эффективную установку. Скорострельность одного пулемета 250 выстрелов в минуту... установка на два пулемета, то есть эффективность увеличилась вдвое - получается 500 выстрелов в минуту... на берегах Каховского водохранилища данный пулемет оказался очень эффективным в борьбе с БПЛА... благодаря этой установке ежедневно сбивается несколько БПЛА противника",- сказал командир батальона.