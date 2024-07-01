https://ria.ru/20240701/pvo-1956688341.html

ВС России усилили пункты ПВО у Каховского водохранилища

ВС России усилили пункты ПВО у Каховского водохранилища - РИА Новости, 01.07.2024

ВС России усилили пункты ПВО у Каховского водохранилища

Подразделение Вооруженных сил России усилило свои пункты ПВО на берегах Каховского водохранилища, стрелковым вооружением сбивается несколько БПЛА украинских... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T17:07

2024-07-01T17:07

2024-07-01T17:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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ЭНЕРГОДАР, 1 июл - РИА Новости. Подразделение Вооруженных сил России усилило свои пункты ПВО на берегах Каховского водохранилища, стрелковым вооружением сбивается несколько БПЛА украинских боевиков в день, сообщил РИА Новости командир одного из батальонов ВС РФ с позывным "Адвокат". Он пояснил, что на одном из ответственных участков обороны на берегу Каховского водохранилища наряду с уже имеющимися средствами в пункт ПВО был установлен спаренный пулемет, предназначенный как для поражения живой силы и техники противника, так и для борьбы с БПЛА. "Наши техники сделали эффективную установку. Скорострельность одного пулемета 250 выстрелов в минуту... установка на два пулемета, то есть эффективность увеличилась вдвое - получается 500 выстрелов в минуту... на берегах Каховского водохранилища данный пулемет оказался очень эффективным в борьбе с БПЛА... благодаря этой установке ежедневно сбивается несколько БПЛА противника",- сказал командир батальона.

https://ria.ru/20240701/gorlovka-1956554932.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия