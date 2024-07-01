https://ria.ru/20240701/putin-1956656047.html

"Путин знает". В США высказались о войне с Россией

"Путин знает". В США высказались о войне с Россией - РИА Новости, 01.07.2024

"Путин знает". В США высказались о войне с Россией

Путин, в отличие от западных лидеров, не стремится к расширению конфликта на Украине, поскольку это может привести к открытому столкновению с НАТО и даже... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T16:07

2024-07-01T16:07

2024-07-01T16:07

в мире

сша

украина

москва

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e52c3f1d56491f5a14750363a144d4bd.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Путин, в отличие от западных лидеров, не стремится к расширению конфликта на Украине, поскольку это может привести к открытому столкновению с НАТО и даже ядерной войне, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Путин на сегодняшний день является одним из самых осмотрительных, хладнокровных, прагматичных и благоразумных мировых лидеров. Я не знаю, как ему удается сохранять терпение. Я не знаю, как он удерживается от того, чтобы не говорить на своих пресс-конференциях очень грубые вещи. Иногда мне хочется, чтобы он высказывался немного резче. Но я не думаю, что он хочет более широкой войны и тем более войны с НАТО, потому что он знает – как и нам следует знать, но, видимо, не знаем – что это может привести к использованию ядерного оружия", — сказал офицер.Как отметил Уилкерсон, Путин вряд ли будет предпринимать каких-либо эскалационные действия, поскольку, в отличие от США, он намерен сдерживать этот конфликт и не позволить ему выйти из-под контроля.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20240630/ni-1956429891.html

сша

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, москва, нато