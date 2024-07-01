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"Путин знает". В США высказались о войне с Россией - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/putin-1956656047.html
"Путин знает". В США высказались о войне с Россией
"Путин знает". В США высказались о войне с Россией - РИА Новости, 01.07.2024
"Путин знает". В США высказались о войне с Россией
Путин, в отличие от западных лидеров, не стремится к расширению конфликта на Украине, поскольку это может привести к открытому столкновению с НАТО и даже... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T16:07
2024-07-01T16:07
в мире
сша
украина
москва
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Путин, в отличие от западных лидеров, не стремится к расширению конфликта на Украине, поскольку это может привести к открытому столкновению с НАТО и даже ядерной войне, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Путин на сегодняшний день является одним из самых осмотрительных, хладнокровных, прагматичных и благоразумных мировых лидеров. Я не знаю, как ему удается сохранять терпение. Я не знаю, как он удерживается от того, чтобы не говорить на своих пресс-конференциях очень грубые вещи. Иногда мне хочется, чтобы он высказывался немного резче. Но я не думаю, что он хочет более широкой войны и тем более войны с НАТО, потому что он знает – как и нам следует знать, но, видимо, не знаем – что это может привести к использованию ядерного оружия", — сказал офицер.Как отметил Уилкерсон, Путин вряд ли будет предпринимать каких-либо эскалационные действия, поскольку, в отличие от США, он намерен сдерживать этот конфликт и не позволить ему выйти из-под контроля.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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в мире, сша, украина, москва, нато
В мире, США, Украина, Москва, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Путин знает". В США высказались о войне с Россией

Уилкерсон: Путин не желает перерастания украинского конфликта в ядерную войну

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Путин, в отличие от западных лидеров, не стремится к расширению конфликта на Украине, поскольку это может привести к открытому столкновению с НАТО и даже ядерной войне, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Путин на сегодняшний день является одним из самых осмотрительных, хладнокровных, прагматичных и благоразумных мировых лидеров. Я не знаю, как ему удается сохранять терпение. Я не знаю, как он удерживается от того, чтобы не говорить на своих пресс-конференциях очень грубые вещи. Иногда мне хочется, чтобы он высказывался немного резче. Но я не думаю, что он хочет более широкой войны и тем более войны с НАТО, потому что он знает – как и нам следует знать, но, видимо, не знаем – что это может привести к использованию ядерного оружия", — сказал офицер.
Как отметил Уилкерсон, Путин вряд ли будет предпринимать каких-либо эскалационные действия, поскольку, в отличие от США, он намерен сдерживать этот конфликт и не позволить ему выйти из-под контроля.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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