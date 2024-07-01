https://ria.ru/20240701/putin-1956621773.html

Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ

Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ - РИА Новости, 01.07.2024

Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ

Президент РФ Владимир Путин отметил поддержку бизнеса в процессе создания в России передовых инженерных школ. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T13:48

2024-07-01T13:48

2024-07-01T13:57

общество

россия

владимир путин

валерий фальков

ростсельмаш

пермские моторы

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил поддержку бизнеса в процессе создания в России передовых инженерных школ. Путин в понедельник провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Глава Минобрнауки доложил президенту о ходе реализации федерального проекта "Передовые инженерные школы" и подготовке соответствующих кадров. "Меня очень радует, что бизнес не просто не сопротивляется, а, наоборот, по сути, идет в авангарде этого процесса, да?" - спросил Путин в ходе встречи. "В авангарде", - подтвердил Фальков. Глава государства поинтересовался также, обеспечивается ли в рамках этого проекта практика для обучающихся. "Обеспечивают практикой, то есть буквально обучение идет – над студенческими командами руководителями являются руководители, скажем, с "КАМАЗа", "Ростсельмаша" или "Пермских моторов". И это самое лучшее обучение на живых инженерных задачах", - рассказал министр. Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки России, целью которого является подготовка высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.

https://ria.ru/20240319/shkoly-1934146262.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, валерий фальков, ростсельмаш, пермские моторы, навигатор абитуриента