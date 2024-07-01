https://ria.ru/20240701/putin-1956621773.html
Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ
Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ - РИА Новости, 01.07.2024
Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ
Президент РФ Владимир Путин отметил поддержку бизнеса в процессе создания в России передовых инженерных школ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:48
2024-07-01T13:48
2024-07-01T13:57
общество
россия
владимир путин
валерий фальков
ростсельмаш
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил поддержку бизнеса в процессе создания в России передовых инженерных школ. Путин в понедельник провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Глава Минобрнауки доложил президенту о ходе реализации федерального проекта "Передовые инженерные школы" и подготовке соответствующих кадров. "Меня очень радует, что бизнес не просто не сопротивляется, а, наоборот, по сути, идет в авангарде этого процесса, да?" - спросил Путин в ходе встречи. "В авангарде", - подтвердил Фальков. Глава государства поинтересовался также, обеспечивается ли в рамках этого проекта практика для обучающихся. "Обеспечивают практикой, то есть буквально обучение идет – над студенческими командами руководителями являются руководители, скажем, с "КАМАЗа", "Ростсельмаша" или "Пермских моторов". И это самое лучшее обучение на живых инженерных задачах", - рассказал министр. Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки России, целью которого является подготовка высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.
https://ria.ru/20240319/shkoly-1934146262.html
https://ria.ru/20240216/shkoly-1927807041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, валерий фальков, ростсельмаш, пермские моторы, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Валерий Фальков, Ростсельмаш, Пермские моторы, Навигатор абитуриента
Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ
Путин отметил поддержку бизнеса в создании передовых инженерных школ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил поддержку бизнеса в процессе создания в России передовых инженерных школ.
Путин в понедельник провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Глава Минобрнауки доложил президенту о ходе реализации федерального проекта "Передовые инженерные школы" и подготовке соответствующих кадров.
"Меня очень радует, что бизнес не просто не сопротивляется, а, наоборот, по сути, идет в авангарде этого процесса, да?" - спросил Путин в ходе встречи.
"В авангарде", - подтвердил Фальков.
Глава государства поинтересовался также, обеспечивается ли в рамках этого проекта практика для обучающихся.
«
"Обеспечивают практикой, то есть буквально обучение идет – над студенческими командами руководителями являются руководители, скажем, с "КАМАЗа", "Ростсельмаша" или "Пермских моторов". И это самое лучшее обучение на живых инженерных задачах", - рассказал министр.
Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки России, целью которого является подготовка высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.