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Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ - РИА Новости, 01.07.2024
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13:48 01.07.2024 (обновлено: 13:57 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/putin-1956621773.html
Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ
Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ - РИА Новости, 01.07.2024
Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ
Президент РФ Владимир Путин отметил поддержку бизнеса в процессе создания в России передовых инженерных школ. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T13:48
2024-07-01T13:57
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил поддержку бизнеса в процессе создания в России передовых инженерных школ. Путин в понедельник провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Глава Минобрнауки доложил президенту о ходе реализации федерального проекта "Передовые инженерные школы" и подготовке соответствующих кадров. "Меня очень радует, что бизнес не просто не сопротивляется, а, наоборот, по сути, идет в авангарде этого процесса, да?" - спросил Путин в ходе встречи. "В авангарде", - подтвердил Фальков. Глава государства поинтересовался также, обеспечивается ли в рамках этого проекта практика для обучающихся. "Обеспечивают практикой, то есть буквально обучение идет – над студенческими командами руководителями являются руководители, скажем, с "КАМАЗа", "Ростсельмаша" или "Пермских моторов". И это самое лучшее обучение на живых инженерных задачах", - рассказал министр. Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки России, целью которого является подготовка высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.
https://ria.ru/20240319/shkoly-1934146262.html
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общество, россия, владимир путин, валерий фальков, ростсельмаш, пермские моторы, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Валерий Фальков, Ростсельмаш, Пермские моторы, Навигатор абитуриента
Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ

Путин отметил поддержку бизнеса в создании передовых инженерных школ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил поддержку бизнеса в процессе создания в России передовых инженерных школ.
Путин в понедельник провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Глава Минобрнауки доложил президенту о ходе реализации федерального проекта "Передовые инженерные школы" и подготовке соответствующих кадров.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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"Меня очень радует, что бизнес не просто не сопротивляется, а, наоборот, по сути, идет в авангарде этого процесса, да?" - спросил Путин в ходе встречи.
"В авангарде", - подтвердил Фальков.
Глава государства поинтересовался также, обеспечивается ли в рамках этого проекта практика для обучающихся.
«
"Обеспечивают практикой, то есть буквально обучение идет – над студенческими командами руководителями являются руководители, скажем, с "КАМАЗа", "Ростсельмаша" или "Пермских моторов". И это самое лучшее обучение на живых инженерных задачах", - рассказал министр.
Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки России, целью которого является подготовка высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинВалерий ФальковРостсельмашПермские моторыНавигатор абитуриента
 
 
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