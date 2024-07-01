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Путин примет Фалькова с докладом - РИА Новости, 01.07.2024
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12:26 01.07.2024 (обновлено: 12:30 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/putin-1956594399.html
Путин примет Фалькова с докладом
Путин примет Фалькова с докладом - РИА Новости, 01.07.2024
Путин примет Фалькова с докладом
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:26
2024-07-01T12:30
политика
россия
владимир путин
валерий фальков
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В понедельник президент в Кремле. У него сегодня день достаточно закрытый, сегодня обычные рабочие встречи идут, внутренние совещания. Из открытого – у него будет сегодня на докладе министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента отметил, что сфере науки и высшего образования Путин традиционно уделяет повышенное внимание, "всегда это предметный разговор".
https://ria.ru/20240416/putin-1940343541.html
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политика, россия, владимир путин, валерий фальков, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Валерий Фальков, Дмитрий Песков
Путин примет Фалькова с докладом

Путин примет в Кремле с докладом министра науки Фалькова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В понедельник президент в Кремле. У него сегодня день достаточно закрытый, сегодня обычные рабочие встречи идут, внутренние совещания. Из открытого – у него будет сегодня на докладе министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что сфере науки и высшего образования Путин традиционно уделяет повышенное внимание, "всегда это предметный разговор".
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалерий ФальковДмитрий Песков
 
 
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