https://ria.ru/20240701/putin-1956594399.html
Путин примет Фалькова с докладом
Путин примет Фалькова с докладом - РИА Новости, 01.07.2024
Путин примет Фалькова с докладом
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:26
2024-07-01T12:26
2024-07-01T12:30
политика
россия
владимир путин
валерий фальков
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В понедельник президент в Кремле. У него сегодня день достаточно закрытый, сегодня обычные рабочие встречи идут, внутренние совещания. Из открытого – у него будет сегодня на докладе министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента отметил, что сфере науки и высшего образования Путин традиционно уделяет повышенное внимание, "всегда это предметный разговор".
https://ria.ru/20240416/putin-1940343541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, валерий фальков, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Валерий Фальков, Дмитрий Песков
Путин примет Фалькова с докладом
Путин примет в Кремле с докладом министра науки Фалькова
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В понедельник президент в Кремле. У него сегодня день достаточно закрытый, сегодня обычные рабочие встречи идут, внутренние совещания. Из открытого – у него будет сегодня на докладе министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что сфере науки и высшего образования Путин традиционно уделяет повышенное внимание, "всегда это предметный разговор".