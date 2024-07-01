https://ria.ru/20240701/putin-1956594399.html

Путин примет Фалькова с докладом

Путин примет Фалькова с докладом - РИА Новости, 01.07.2024

Путин примет Фалькова с докладом

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:26

2024-07-01T12:26

2024-07-01T12:30

политика

россия

владимир путин

валерий фальков

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В понедельник президент в Кремле. У него сегодня день достаточно закрытый, сегодня обычные рабочие встречи идут, внутренние совещания. Из открытого – у него будет сегодня на докладе министр науки и высшего образования Валерий Фальков", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента отметил, что сфере науки и высшего образования Путин традиционно уделяет повышенное внимание, "всегда это предметный разговор".

https://ria.ru/20240416/putin-1940343541.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, валерий фальков, дмитрий песков