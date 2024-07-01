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Из Бурятии в зону СВО отправили тепловизионные и оптические прицелы - РИА Новости, 01.07.2024
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06:24 01.07.2024 (обновлено: 09:07 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/pritsely-1956543459.html
Из Бурятии в зону СВО отправили тепловизионные и оптические прицелы
Из Бурятии в зону СВО отправили тепловизионные и оптические прицелы - РИА Новости, 01.07.2024
Из Бурятии в зону СВО отправили тепловизионные и оптические прицелы
Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся тепловизионные и оптические прицелы, монокуляры и крепления для снайперского оборудования, сообщает созданная... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T06:24
2024-07-01T09:07
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безопасность
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УЛАН-УДЭ, 1 июл - РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся тепловизионные и оптические прицелы, монокуляры и крепления для снайперского оборудования, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "АНО "Содействие" передали военным землякам тепловизионные и оптические прицелы, которые предназначены для точной наводки на цель. Могут быть также использованы для наблюдения за местностью и для расчета расстояний до предметов. В посылке также монокуляры, которые имеют функцию ночного видения, и кронштейны для крепления снайперского оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что такая современная техника помогает решать военным поставленные перед ними боевые задачи. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
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безопасность, донецкая народная республика
Надежные люди, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Из Бурятии в зону СВО отправили тепловизионные и оптические прицелы

Бурятия послала в зону СВО тепловизионные и оптические прицелы и другую технику

© АНО "Содействие"Прицелы для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
Прицелы для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
© АНО "Содействие"
Прицелы для бойцов в зоне СВО. Кадр видео
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 1 июл - РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся тепловизионные и оптические прицелы, монокуляры и крепления для снайперского оборудования, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие".
«
"АНО "Содействие" передали военным землякам тепловизионные и оптические прицелы, которые предназначены для точной наводки на цель. Могут быть также использованы для наблюдения за местностью и для расчета расстояний до предметов. В посылке также монокуляры, которые имеют функцию ночного видения, и кронштейны для крепления снайперского оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая современная техника помогает решать военным поставленные перед ними боевые задачи.
АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
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Надежные людиБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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