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Из Бурятии в зону СВО отправили тепловизионные и оптические прицелы

Из Бурятии в зону СВО отправили тепловизионные и оптические прицелы - РИА Новости, 01.07.2024

Из Бурятии в зону СВО отправили тепловизионные и оптические прицелы

Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся тепловизионные и оптические прицелы, монокуляры и крепления для снайперского оборудования, сообщает созданная... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T06:24

2024-07-01T06:24

2024-07-01T09:07

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УЛАН-УДЭ, 1 июл - РИА Новости. Военным в зону спецоперации из Бурятии отправятся тепловизионные и оптические прицелы, монокуляры и крепления для снайперского оборудования, сообщает созданная правительством республики автономная некоммерческая организация (АНО) "Содействие". "АНО "Содействие" передали военным землякам тепловизионные и оптические прицелы, которые предназначены для точной наводки на цель. Могут быть также использованы для наблюдения за местностью и для расчета расстояний до предметов. В посылке также монокуляры, которые имеют функцию ночного видения, и кронштейны для крепления снайперского оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что такая современная техника помогает решать военным поставленные перед ними боевые задачи. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20240106/gumpomosch-1919898141.html

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безопасность, донецкая народная республика