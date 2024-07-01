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В Приморье завели дело на мать ребенка, найденного голым на дороге
В Приморье завели дело на мать ребенка, найденного голым на дороге - РИА Новости, 01.07.2024
В Приморье завели дело на мать ребенка, найденного голым на дороге
На жительницу Владивостока, которая во время отдыха с друзьями уснула и оставила без присмотра семилетнего сына-инвалида, завели уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:12
2024-07-01T12:12
2024-07-01T13:47
происшествия
надеждинский район
россия
ольга романова (омбудсмен)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. На жительницу Владивостока, которая во время отдыха с друзьями уснула и оставила без присмотра семилетнего сына-инвалида, завели уголовное дело, сообщила прокуратура Приморья."Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", — говорится в публикации.Ведомство сообщило, что 30 июня 41-летняя женщина отдыхала у реки в Надеждинском районе, выпила спиртного и уснула. Ее сын 2017 года рождения, страдающий серьезным заболеванием, потерялся и блуждал в темноте, пока его не увидела местная жительница. Проснувшись, мать ребенка не отправилась на его поиски, а продолжила отдыхать.Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, маленького мальчика нашли голым на дороге. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, сейчас он в безопасности. По данным полиции, ребенка заметила случайная прохожая в районе поселка Кипарисово. Мальчик не разговаривал и не мог объяснить, как он оказался в незнакомом месте.По уголовной статье "Оставление в опасности" может грозить до года заключения.
https://ria.ru/20240630/voditel-1956399927.html
https://ria.ru/20240629/deti-1956325394.html
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происшествия, надеждинский район, россия, ольга романова (омбудсмен)
Происшествия, Надеждинский район, Россия, Ольга Романова (омбудсмен)
В Приморье завели дело на мать ребенка, найденного голым на дороге
В Приморье завели дело на мать найденного голым на дороге ребенка-инвалида