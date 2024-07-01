https://ria.ru/20240701/primore-1956588280.html

В Приморье завели дело на мать ребенка, найденного голым на дороге

В Приморье завели дело на мать ребенка, найденного голым на дороге - РИА Новости, 01.07.2024

В Приморье завели дело на мать ребенка, найденного голым на дороге

На жительницу Владивостока, которая во время отдыха с друзьями уснула и оставила без присмотра семилетнего сына-инвалида, завели уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:12

2024-07-01T12:12

2024-07-01T13:47

происшествия

надеждинский район

россия

ольга романова (омбудсмен)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. На жительницу Владивостока, которая во время отдыха с друзьями уснула и оставила без присмотра семилетнего сына-инвалида, завели уголовное дело, сообщила прокуратура Приморья."Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", — говорится в публикации.Ведомство сообщило, что 30 июня 41-летняя женщина отдыхала у реки в Надеждинском районе, выпила спиртного и уснула. Ее сын 2017 года рождения, страдающий серьезным заболеванием, потерялся и блуждал в темноте, пока его не увидела местная жительница. Проснувшись, мать ребенка не отправилась на его поиски, а продолжила отдыхать.Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, маленького мальчика нашли голым на дороге. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, сейчас он в безопасности. По данным полиции, ребенка заметила случайная прохожая в районе поселка Кипарисово. Мальчик не разговаривал и не мог объяснить, как он оказался в незнакомом месте.По уголовной статье "Оставление в опасности" может грозить до года заключения.

https://ria.ru/20240630/voditel-1956399927.html

https://ria.ru/20240629/deti-1956325394.html

надеждинский район

россия

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происшествия, надеждинский район, россия, ольга романова (омбудсмен)