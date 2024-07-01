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В Приморье родителям мальчика, найденного голым, выписали протокол - РИА Новости, 01.07.2024
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09:31 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/primore-1956555399.html
В Приморье родителям мальчика, найденного голым, выписали протокол
В Приморье родителям мальчика, найденного голым, выписали протокол - РИА Новости, 01.07.2024
В Приморье родителям мальчика, найденного голым, выписали протокол
Полицейские привлекли к ответственности родителей 7-летнего мальчика, которого нашли раздетым у дороги в Приморье, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:31
2024-07-01T09:31
происшествия
россия
владивосток
ольга романова (омбудсмен)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Полицейские привлекли к ответственности родителей 7-летнего мальчика, которого нашли раздетым у дороги в Приморье, сообщает управление МВД России по региону. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности. В УМВД Приморья позже сообщили, что в воскресенье поздно вечером в районе приморского поселка Кипарисово женщина увидела, что около магазина на дорогу выбежал раздетый ребенок, и доставила его в полицию. Прокуратура Приморья уточняла, что ребёнок-инвалид 2017 года рождения "не разговаривал и не смог рассказать, как там оказался". Мать мальчика приехала из Владивостока в гости, оставила ребёнка без присмотра, он заблудился. "В отношении родителей 7-летнего мальчика, изъятого с улицы в ночное время... полицейскими составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении УМВД. Кроме того, проводится проверка по факту оставления несовершеннолетнего в опасности (ст. 125 УК РФ), информирует ведомство. В полиции также установили, что родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей на реке в приморском поселке Раздольное: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра.
https://ria.ru/20240701/malchik-1956543711.html
https://ria.ru/20240602/rebenok-1949992337.html
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происшествия, россия, владивосток, ольга романова (омбудсмен)
Происшествия, Россия, Владивосток, Ольга Романова (омбудсмен)
В Приморье родителям мальчика, найденного голым, выписали протокол

Родителям мальчика-инвалида, найденного голым в Приморье, выписали протокол

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Полицейские привлекли к ответственности родителей 7-летнего мальчика, которого нашли раздетым у дороги в Приморье, сообщает управление МВД России по региону.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
На дороге в Приморье нашли голого ребенка
Вчера, 06:28
В УМВД Приморья позже сообщили, что в воскресенье поздно вечером в районе приморского поселка Кипарисово женщина увидела, что около магазина на дорогу выбежал раздетый ребенок, и доставила его в полицию. Прокуратура Приморья уточняла, что ребёнок-инвалид 2017 года рождения "не разговаривал и не смог рассказать, как там оказался". Мать мальчика приехала из Владивостока в гости, оставила ребёнка без присмотра, он заблудился.
"В отношении родителей 7-летнего мальчика, изъятого с улицы в ночное время... полицейскими составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении УМВД.
Кроме того, проводится проверка по факту оставления несовершеннолетнего в опасности (ст. 125 УК РФ), информирует ведомство.
В полиции также установили, что родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей на реке в приморском поселке Раздольное: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра.
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ПроисшествияРоссияВладивостокОльга Романова (омбудсмен)
 
 
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