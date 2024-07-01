В Приморье родителям мальчика, найденного голым, выписали протокол
Родителям мальчика-инвалида, найденного голым в Приморье, выписали протокол
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Полицейские привлекли к ответственности родителей 7-летнего мальчика, которого нашли раздетым у дороги в Приморье, сообщает управление МВД России по региону.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности.
На дороге в Приморье нашли голого ребенка
Вчера, 06:28
В УМВД Приморья позже сообщили, что в воскресенье поздно вечером в районе приморского поселка Кипарисово женщина увидела, что около магазина на дорогу выбежал раздетый ребенок, и доставила его в полицию. Прокуратура Приморья уточняла, что ребёнок-инвалид 2017 года рождения "не разговаривал и не смог рассказать, как там оказался". Мать мальчика приехала из Владивостока в гости, оставила ребёнка без присмотра, он заблудился.
"В отношении родителей 7-летнего мальчика, изъятого с улицы в ночное время... полицейскими составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении УМВД.
Кроме того, проводится проверка по факту оставления несовершеннолетнего в опасности (ст. 125 УК РФ), информирует ведомство.
В полиции также установили, что родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей на реке в приморском поселке Раздольное: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра.