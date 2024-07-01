https://ria.ru/20240701/primore-1956555399.html

В Приморье родителям мальчика, найденного голым, выписали протокол

В Приморье родителям мальчика, найденного голым, выписали протокол - РИА Новости, 01.07.2024

В Приморье родителям мальчика, найденного голым, выписали протокол

Полицейские привлекли к ответственности родителей 7-летнего мальчика, которого нашли раздетым у дороги в Приморье, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:31

2024-07-01T09:31

2024-07-01T09:31

происшествия

россия

владивосток

ольга романова (омбудсмен)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Полицейские привлекли к ответственности родителей 7-летнего мальчика, которого нашли раздетым у дороги в Приморье, сообщает управление МВД России по региону. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что маленького мальчика нашли голым на дороге в Приморье. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, он в безопасности. В УМВД Приморья позже сообщили, что в воскресенье поздно вечером в районе приморского поселка Кипарисово женщина увидела, что около магазина на дорогу выбежал раздетый ребенок, и доставила его в полицию. Прокуратура Приморья уточняла, что ребёнок-инвалид 2017 года рождения "не разговаривал и не смог рассказать, как там оказался". Мать мальчика приехала из Владивостока в гости, оставила ребёнка без присмотра, он заблудился. "В отношении родителей 7-летнего мальчика, изъятого с улицы в ночное время... полицейскими составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении УМВД. Кроме того, проводится проверка по факту оставления несовершеннолетнего в опасности (ст. 125 УК РФ), информирует ведомство. В полиции также установили, что родители мальчика вместе с сыном отдыхали в компании друзей на реке в приморском поселке Раздольное: распивали спиртное, а ребёнка оставили без присмотра.

https://ria.ru/20240701/malchik-1956543711.html

https://ria.ru/20240602/rebenok-1949992337.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, владивосток, ольга романова (омбудсмен)