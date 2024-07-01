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В Приморье после паводка остаются затопленными почти 175 частных домов
В Приморье после паводка остаются затопленными почти 175 частных домов - РИА Новости, 01.07.2024
В Приморье после паводка остаются затопленными почти 175 частных домов
Почти 175 частных домов и 637 придомовых территорий остаются затопленными после паводка в Приморье, сообщает министерство ГО и ЧС региона. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:54
2024-07-01T05:54
2024-07-01T05:54
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Почти 175 частных домов и 637 придомовых территорий остаются затопленными после паводка в Приморье, сообщает министерство ГО и ЧС региона. Ранее министерство информировало, что в приморском Дальнереченске остаются затопленными 169 частных домов и 428 придомовых территорий, а в Дальнереченском районе - шесть частных домов и 75 участков. "В Красноармейском округе подтоплено 123 придомовых территории. В Чугуевском округе вода оказалась на четырех придомовых территориях. В Лесозаводском городском округе подтоплено семь дворов", - говорится в сообщении. Отмечается, что группировка спасателей в пострадавших районах края края насчитывает 127 человек и 86 единиц техники. В Приморье прошли сильные ливни, в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах края наблюдаются многочисленные переливы. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
https://ria.ru/20240613/orsk-1952463009.html
https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html
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происшествия, дальнереченск, дальнереченский район, октябрьский, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Дальнереченск, Дальнереченский район, Октябрьский, Наводнения в России — 2024
В Приморье после паводка остаются затопленными почти 175 частных домов
В Приморье после паводка остаются затопленными почти 175 домов и 637 участков