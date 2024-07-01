https://ria.ru/20240701/primore-1956541662.html
В Приморье нашли останки двух исчезнувших жителей
В Приморье нашли останки двух исчезнувших жителей - РИА Новости, 01.07.2024
В Приморье нашли останки двух исчезнувших жителей
Останки двух исчезнувших жителей приморского Дальнегорска нашли в лесу и ущелье, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T05:39
2024-07-01T05:39
2024-07-01T05:39
происшествия
россия
дальнегорск
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Останки двух исчезнувших жителей приморского Дальнегорска нашли в лесу и ущелье, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, житель Дальнегорска Приморского края заявил об исчезновении 37-летнего сына. Следователи установили, что к преступлению причастен 38-летний местный житель. Он признался, что избил потерпевшего в декабре 2023 года, а тело увез в лес. "Останки мужчины были обнаружены в ходе осмотра указанного обвиняемым места. Помимо этого, стало известно, что также исчезла 55-летняя сожительница обвиняемого... он убил ее в ходе ссоры в начале июня. После этого расчленил и сбросил части тела в ущелье", - говорится в сообщении. Следователи СК с участием обвиняемого провели проверку показаний: останки женщины со дна ущелья подняли сотрудники МЧС, информирует ведомство. По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), обвиняемый находится под стражей. Преступление раскрыто при взаимодействии сотрудников СКР и УМВД России по Приморскому краю.
https://ria.ru/20240620/kaluga-1954199003.html
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происшествия, россия, дальнегорск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Дальнегорск, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье нашли останки двух исчезнувших жителей
В лесу и ущелье в Приморье нашли останки двух жителей, исчезнувших в 2023 году