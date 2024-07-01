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Саратовские волонтеры отправили в зону СВО более 60 маскировочных сетей - РИА Новости, 01.07.2024
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12:14 01.07.2024
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Саратовские волонтеры отправили в зону СВО более 60 маскировочных сетей
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО более 60 маскировочных сетей - РИА Новости, 01.07.2024
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО более 60 маскировочных сетей
Волонтеры из райцентра Романовка Саратовской области отправили в зону специальной военной операции более 60 маскировочных сетей, сообщило министерство... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T12:14
2024-07-01T12:14
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борисоглебск
саратовская область
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Волонтеры из райцентра Романовка Саратовской области отправили в зону специальной военной операции более 60 маскировочных сетей, сообщило министерство информации и массовых коммуникаций в Telegram-канале "Время саратовское". "В свободное от работы и домашних хлопот время местные мастерицы плетут маскировочные сети. Жители Романовки обучались этому ремеслу у волонтеров из Балашова и Борисоглебска. На сегодняшний день активисты отправили в зону СВО уже более 60 маскировочных сетей", - говорится в сообщении. Уточняется, что пункты по плетению сетей также открылись в соседних селах Большой Карай, Усть-Щербедино и поселке Красноармейский. "Кроме того, общественники шьют противотепловизорные одеяла, подушки и валики, изготавливают перевязочный материал, собирают медикаменты и продукты питания – это только часть той большой работы, которой они занимаются каждый день. Волонтеры отмечают, что военнослужащих поддерживают даже самые маленькие жители района – дети дошкольного возраста и, конечно же, школьники. Ребята отправляют в зону СВО письма, окопные свечи, открытки и сувениры, сделанные своими руками", - отмечается в сообщении.
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борисоглебск, саратовская область, сво
Надежные люди, Борисоглебск, Саратовская область, СВО

Саратовские волонтеры отправили в зону СВО более 60 маскировочных сетей

© Время Саратовское Z/TelegramСкриншот из видео отправки саратовскими волонтерами более 60 маскировочных сетей в зону СВО
Скриншот из видео отправки саратовскими волонтерами более 60 маскировочных сетей в зону СВО
© Время Саратовское Z/Telegram
Скриншот из видео отправки саратовскими волонтерами более 60 маскировочных сетей в зону СВО
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Волонтеры из райцентра Романовка Саратовской области отправили в зону специальной военной операции более 60 маскировочных сетей, сообщило министерство информации и массовых коммуникаций в Telegram-канале "Время саратовское".
"В свободное от работы и домашних хлопот время местные мастерицы плетут маскировочные сети. Жители Романовки обучались этому ремеслу у волонтеров из Балашова и Борисоглебска. На сегодняшний день активисты отправили в зону СВО уже более 60 маскировочных сетей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пункты по плетению сетей также открылись в соседних селах Большой Карай, Усть-Щербедино и поселке Красноармейский.
"Кроме того, общественники шьют противотепловизорные одеяла, подушки и валики, изготавливают перевязочный материал, собирают медикаменты и продукты питания – это только часть той большой работы, которой они занимаются каждый день. Волонтеры отмечают, что военнослужащих поддерживают даже самые маленькие жители района – дети дошкольного возраста и, конечно же, школьники. Ребята отправляют в зону СВО письма, окопные свечи, открытки и сувениры, сделанные своими руками", - отмечается в сообщении.
 
Надежные людиБорисоглебскСаратовская областьСВО
 
 
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