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Саратовские волонтеры отправили в зону СВО более 60 маскировочных сетей

Саратовские волонтеры отправили в зону СВО более 60 маскировочных сетей - РИА Новости, 01.07.2024

Саратовские волонтеры отправили в зону СВО более 60 маскировочных сетей

Волонтеры из райцентра Романовка Саратовской области отправили в зону специальной военной операции более 60 маскировочных сетей, сообщило министерство... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T12:14

2024-07-01T12:14

2024-07-01T12:14

надежные люди

борисоглебск

саратовская область

сво

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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Волонтеры из райцентра Романовка Саратовской области отправили в зону специальной военной операции более 60 маскировочных сетей, сообщило министерство информации и массовых коммуникаций в Telegram-канале "Время саратовское". "В свободное от работы и домашних хлопот время местные мастерицы плетут маскировочные сети. Жители Романовки обучались этому ремеслу у волонтеров из Балашова и Борисоглебска. На сегодняшний день активисты отправили в зону СВО уже более 60 маскировочных сетей", - говорится в сообщении. Уточняется, что пункты по плетению сетей также открылись в соседних селах Большой Карай, Усть-Щербедино и поселке Красноармейский. "Кроме того, общественники шьют противотепловизорные одеяла, подушки и валики, изготавливают перевязочный материал, собирают медикаменты и продукты питания – это только часть той большой работы, которой они занимаются каждый день. Волонтеры отмечают, что военнослужащих поддерживают даже самые маленькие жители района – дети дошкольного возраста и, конечно же, школьники. Ребята отправляют в зону СВО письма, окопные свечи, открытки и сувениры, сделанные своими руками", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240701/pritsely-1956543459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

борисоглебск, саратовская область, сво