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Польша приостановила пропуск украинских грузовиков - РИА Новости, 01.07.2024
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10:48 01.07.2024 (обновлено: 11:50 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/polsha-1956565154.html
Польша приостановила пропуск украинских грузовиков
Польша приостановила пропуск украинских грузовиков - РИА Новости, 01.07.2024
Польша приостановила пропуск украинских грузовиков
Польша приостановила пропуск через границу некоторых украинских грузовиков, сообщила таможенная служба Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:48
2024-07-01T11:50
в мире
украина
польша
денис шмыгаль
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Польша приостановила пропуск через границу некоторых украинских грузовиков, сообщила таможенная служба Украины в Telegram-канале. "С 00:00 (01:00 мск. — Прим. ред.) 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из Польши украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки", — говорится в сообщении.Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.В ведомстве не уточнили, с чем связаны ограничения. Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль 20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.В Польше фермеры требуют прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
https://ria.ru/20240629/soglashenie-1956272536.html
https://ria.ru/20240618/polsha-1953676104.html
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в мире, украина, польша, денис шмыгаль, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Денис Шмыгаль, Евросоюз
Польша приостановила пропуск украинских грузовиков

Украинская таможня: Польша ограничила проезд для украинских дальнобойщиков

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Польша приостановила пропуск через границу некоторых украинских грузовиков, сообщила таможенная служба Украины в Telegram-канале.
"С 00:00 (01:00 мск. — Прим. ред.) 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из Польши украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки", — говорится в сообщении.
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29 июня, 09:14
Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.
В ведомстве не уточнили, с чем связаны ограничения.
Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль 20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.
В Польше фермеры требуют прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
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