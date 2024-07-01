https://ria.ru/20240701/polsha-1956565154.html

Польша приостановила пропуск украинских грузовиков

Польша приостановила пропуск украинских грузовиков - РИА Новости, 01.07.2024

Польша приостановила пропуск украинских грузовиков

Польша приостановила пропуск через границу некоторых украинских грузовиков, сообщила таможенная служба Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:48

2024-07-01T10:48

2024-07-01T11:50

в мире

украина

польша

денис шмыгаль

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900842641_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_4a8cc2fe1c8de38505472b95736e38fd.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Польша приостановила пропуск через границу некоторых украинских грузовиков, сообщила таможенная служба Украины в Telegram-канале. "С 00:00 (01:00 мск. — Прим. ред.) 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из Польши украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки", — говорится в сообщении.Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.В ведомстве не уточнили, с чем связаны ограничения. Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль 20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.В Польше фермеры требуют прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.

https://ria.ru/20240629/soglashenie-1956272536.html

https://ria.ru/20240618/polsha-1953676104.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, денис шмыгаль, евросоюз