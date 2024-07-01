https://ria.ru/20240701/polsha-1956565154.html
Польша приостановила пропуск украинских грузовиков
Польша приостановила пропуск украинских грузовиков - РИА Новости, 01.07.2024
Польша приостановила пропуск украинских грузовиков
Польша приостановила пропуск через границу некоторых украинских грузовиков, сообщила таможенная служба Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:48
2024-07-01T10:48
2024-07-01T11:50
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Польша приостановила пропуск через границу некоторых украинских грузовиков, сообщила таможенная служба Украины в Telegram-канале. "С 00:00 (01:00 мск. — Прим. ред.) 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из Польши украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки", — говорится в сообщении.Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.В ведомстве не уточнили, с чем связаны ограничения. Украина и ЕС в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль 20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.В Польше фермеры требуют прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
https://ria.ru/20240629/soglashenie-1956272536.html
https://ria.ru/20240618/polsha-1953676104.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, денис шмыгаль, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Денис Шмыгаль, Евросоюз
Польша приостановила пропуск украинских грузовиков
Украинская таможня: Польша ограничила проезд для украинских дальнобойщиков
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Польша приостановила пропуск через границу некоторых украинских грузовиков, сообщила таможенная служба Украины в Telegram-канале
.
"С 00:00 (01:00 мск. — Прим. ред.) 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из Польши украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки", — говорится в сообщении.
Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.
В ведомстве не уточнили, с чем связаны ограничения.
Украина и ЕС
в июне 2022 года подписали соглашение о "транспортном безвизе". Оно позволяет украинским водителям совершать перевозки по странам Евросоюза без получения визы и разрешения на транзит. Украинский премьер Денис Шмыгаль
20 июня сообщил, что Украина и Евросоюз продлили на год действие этого соглашения.
В Польше фермеры требуют прекратить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины. Протестующие неоднократно перекрывали дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе, неизвестные несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.