https://ria.ru/20240701/polsha-1956562477.html

Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ

Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ - РИА Новости, 01.07.2024

Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ

Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ, сообщил МИД республики. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T10:36

2024-07-01T10:36

2024-07-01T11:09

в мире

польша

вена

радослав сикорский

обсе

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ВАРШАВА, 1 июл — РИА Новости. Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ, сообщил МИД республики. "Министр (иностранных дел. — Прим. ред.) Радослав Сикорский принял решение о ликвидации постоянного представительства Польской Республики при Организации безопасности и сотрудничества в Европе", — уточнили в ведомстве. С 1 августа цели и задачи, которые до сих пор выполняло представительство при ОБСЕ, возложат на постоянное представительство Польши при офисе Организации Объединенных Наций в Вене. Причины принятия такого решения не уточняются.

https://ria.ru/20240628/obse-1956146043.html

https://ria.ru/20240619/obse-1953912563.html

польша

вена

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, вена, радослав сикорский, обсе