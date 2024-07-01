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Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ - РИА Новости, 01.07.2024
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10:36 01.07.2024 (обновлено: 11:09 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/polsha-1956562477.html
Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ
Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ - РИА Новости, 01.07.2024
Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ
Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ, сообщил МИД республики. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:36
2024-07-01T11:09
в мире
польша
вена
радослав сикорский
обсе
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ВАРШАВА, 1 июл — РИА Новости. Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ, сообщил МИД республики. "Министр (иностранных дел. — Прим. ред.) Радослав Сикорский принял решение о ликвидации постоянного представительства Польской Республики при Организации безопасности и сотрудничества в Европе", — уточнили в ведомстве. С 1 августа цели и задачи, которые до сих пор выполняло представительство при ОБСЕ, возложат на постоянное представительство Польши при офисе Организации Объединенных Наций в Вене. Причины принятия такого решения не уточняются.
https://ria.ru/20240628/obse-1956146043.html
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в мире, польша, вена, радослав сикорский, обсе
В мире, Польша, Вена, Радослав Сикорский, ОБСЕ
Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ

МИД Польши: страна ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ

© Depositphotos.com / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Depositphotos.com / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 июл — РИА Новости. Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ, сообщил МИД республики.
"Министр (иностранных дел. — Прим. ред.) Радослав Сикорский принял решение о ликвидации постоянного представительства Польской Республики при Организации безопасности и сотрудничества в Европе", — уточнили в ведомстве.
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28 июня, 15:51
С 1 августа цели и задачи, которые до сих пор выполняло представительство при ОБСЕ, возложат на постоянное представительство Польши при офисе Организации Объединенных Наций в Вене.
Причины принятия такого решения не уточняются.
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В миреПольшаВенаРадослав СикорскийОБСЕ
 
 
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