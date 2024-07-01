https://ria.ru/20240701/polsha-1956562477.html
Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ
Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ - РИА Новости, 01.07.2024
Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ
Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ, сообщил МИД республики. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T10:36
2024-07-01T10:36
2024-07-01T11:09
в мире
польша
вена
радослав сикорский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_001e237071db8f63d4fa199fc1619e98.jpg
ВАРШАВА, 1 июл — РИА Новости. Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ, сообщил МИД республики. "Министр (иностранных дел. — Прим. ред.) Радослав Сикорский принял решение о ликвидации постоянного представительства Польской Республики при Организации безопасности и сотрудничества в Европе", — уточнили в ведомстве. С 1 августа цели и задачи, которые до сих пор выполняло представительство при ОБСЕ, возложат на постоянное представительство Польши при офисе Организации Объединенных Наций в Вене. Причины принятия такого решения не уточняются.
https://ria.ru/20240628/obse-1956146043.html
https://ria.ru/20240619/obse-1953912563.html
польша
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_182:0:1819:1228_1920x0_80_0_0_12786396e38ad7a2e3db992cdb70e34a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, вена, радослав сикорский, обсе
В мире, Польша, Вена, Радослав Сикорский, ОБСЕ
Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ
МИД Польши: страна ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ