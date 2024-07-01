https://ria.ru/20240701/poezda-1956550694.html

Все поезда "Иволга" проверят в течение пяти дней

Все поезда "Иволга" проверят в течение пяти дней - РИА Новости, 01.07.2024

Все поезда "Иволга" проверят в течение пяти дней

Все поезда "Иволга" из поставки 2024 года после случая с саморасцепкой на D3 в Подмосковье будут проверены в течение 5 дней, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:56

2024-07-01T08:56

2024-07-01T08:56

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все поезда "Иволга" из поставки 2024 года после случая с саморасцепкой на D3 в Подмосковье будут проверены в течение 5 дней, сообщили РИА Новости в "Трансмашхолдинге" (ТМХ).ТМХ является производителем поездов "Иволга". Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово. Никто не пострадал. ТМХ сообщал РИА Новости, что устанавливает причины произошедшего, а ранее в понедельник заявил, что причиной инцидента с "Иволгой" стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства и его поставщик будет оштрафован, а контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен."Инспекционная проверка поездов "Иволга" из поставки 2024 года будет произведена в течение 5 дней", - сообщили в ТМХ.

https://ria.ru/20240701/tmkh-1956550086.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия