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Все поезда "Иволга" проверят в течение пяти дней - РИА Новости, 01.07.2024
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08:56 01.07.2024
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Все поезда "Иволга" проверят в течение пяти дней
Все поезда "Иволга" проверят в течение пяти дней - РИА Новости, 01.07.2024
Все поезда "Иволга" проверят в течение пяти дней
Все поезда "Иволга" из поставки 2024 года после случая с саморасцепкой на D3 в Подмосковье будут проверены в течение 5 дней, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:56
2024-07-01T08:56
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все поезда "Иволга" из поставки 2024 года после случая с саморасцепкой на D3 в Подмосковье будут проверены в течение 5 дней, сообщили РИА Новости в "Трансмашхолдинге" (ТМХ).ТМХ является производителем поездов "Иволга". Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово. Никто не пострадал. ТМХ сообщал РИА Новости, что устанавливает причины произошедшего, а ранее в понедельник заявил, что причиной инцидента с "Иволгой" стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства и его поставщик будет оштрафован, а контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен."Инспекционная проверка поездов "Иволга" из поставки 2024 года будет произведена в течение 5 дней", - сообщили в ТМХ.
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Происшествия
Все поезда "Иволга" проверят в течение пяти дней

Все поезда "Иволга" проверят после случая с саморасцепкой в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру
Поезд Иволга едет по Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все поезда "Иволга" из поставки 2024 года после случая с саморасцепкой на D3 в Подмосковье будут проверены в течение 5 дней, сообщили РИА Новости в "Трансмашхолдинге" (ТМХ).
ТМХ является производителем поездов "Иволга". Саморасцеп между вагонами электропоезда "Иволга" на МЦД-3 произошел 27 июня при отправлении с платформы Кратово. Никто не пострадал. ТМХ сообщал РИА Новости, что устанавливает причины произошедшего, а ранее в понедельник заявил, что причиной инцидента с "Иволгой" стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства и его поставщик будет оштрафован, а контроль над качеством вновь поступающих сцепных устройств будет усилен.
"Инспекционная проверка поездов "Иволга" из поставки 2024 года будет произведена в течение 5 дней", - сообщили в ТМХ.
Поезд Иволга на подмосковной станции МЦД-3 Кратово - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье
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