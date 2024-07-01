https://ria.ru/20240701/podrostok-1956649408.html

В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом

В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом - РИА Новости, 01.07.2024

В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом

Шестнадцатилетний подросток из Нижегородской области подозревается в причинении тяжкого вреда сверстнику, которого он ударил ножом в живот, сообщает... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:29

2024-07-01T15:29

2024-07-01T15:29

происшествия

россия

нижегородская область

кулебаки

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Нижегородской области подозревается в причинении тяжкого вреда сверстнику, которого он ударил ножом в живот, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 29 июня 16-летний подозреваемый на улице Бутова в городе Кулебаки в ходе ссоры нанес 17-летнему юноше удар ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь. "Как выяснили следователи СК, фигуранты были знакомы. Предварительно между ними произошел конфликт на почве ревности", - говорится в сообщении. В отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. "Следователи СК проводят комплекс следственных действий: назначают экспертизы, допрашивают свидетелей, собирают характеризующие материалы на несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240617/pushilin-1953423490.html

https://ria.ru/20240613/groza-1952484514.html

россия

нижегородская область

кулебаки

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происшествия, россия, нижегородская область, кулебаки, следственный комитет россии (ск рф)