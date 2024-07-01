Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом - РИА Новости, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/podrostok-1956649408.html
В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом
В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом - РИА Новости, 01.07.2024
В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом
Шестнадцатилетний подросток из Нижегородской области подозревается в причинении тяжкого вреда сверстнику, которого он ударил ножом в живот, сообщает... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:29
2024-07-01T15:29
происшествия
россия
нижегородская область
кулебаки
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Нижегородской области подозревается в причинении тяжкого вреда сверстнику, которого он ударил ножом в живот, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 29 июня 16-летний подозреваемый на улице Бутова в городе Кулебаки в ходе ссоры нанес 17-летнему юноше удар ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь. "Как выяснили следователи СК, фигуранты были знакомы. Предварительно между ними произошел конфликт на почве ревности", - говорится в сообщении. В отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. "Следователи СК проводят комплекс следственных действий: назначают экспертизы, допрашивают свидетелей, собирают характеризующие материалы на несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240617/pushilin-1953423490.html
https://ria.ru/20240613/groza-1952484514.html
россия
нижегородская область
кулебаки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, кулебаки, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Кулебаки, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом

В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом в живот

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Нижегородской области подозревается в причинении тяжкого вреда сверстнику, которого он ударил ножом в живот, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 29 июня 16-летний подозреваемый на улице Бутова в городе Кулебаки в ходе ссоры нанес 17-летнему юноше удар ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета
17 июня, 14:48
«
"Как выяснили следователи СК, фигуранты были знакомы. Предварительно между ними произошел конфликт на почве ревности", - говорится в сообщении.
В отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.
"Следователи СК проводят комплекс следственных действий: назначают экспертизы, допрашивают свидетелей, собирают характеризующие материалы на несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Подмосковье подросток пострадал от удара молнии
13 июня, 09:29
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьКулебакиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала