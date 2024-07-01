https://ria.ru/20240701/podrostok-1956649408.html
В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом
В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом - РИА Новости, 01.07.2024
В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом
Шестнадцатилетний подросток из Нижегородской области подозревается в причинении тяжкого вреда сверстнику, которого он ударил ножом в живот, сообщает... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:29
2024-07-01T15:29
2024-07-01T15:29
происшествия
россия
нижегородская область
кулебаки
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Нижегородской области подозревается в причинении тяжкого вреда сверстнику, которого он ударил ножом в живот, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 29 июня 16-летний подозреваемый на улице Бутова в городе Кулебаки в ходе ссоры нанес 17-летнему юноше удар ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь. "Как выяснили следователи СК, фигуранты были знакомы. Предварительно между ними произошел конфликт на почве ревности", - говорится в сообщении. В отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. "Следователи СК проводят комплекс следственных действий: назначают экспертизы, допрашивают свидетелей, собирают характеризующие материалы на несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240617/pushilin-1953423490.html
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происшествия, россия, нижегородская область, кулебаки, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Кулебаки, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом
В Нижегородской области один подросток из ревности ударил другого ножом в живот