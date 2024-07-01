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В Уссурийске нашли тело подростка, утонувшего в карьере - РИА Новости, 01.07.2024
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09:34 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/podrostok-1956555666.html
В Уссурийске нашли тело подростка, утонувшего в карьере
В Уссурийске нашли тело подростка, утонувшего в карьере - РИА Новости, 01.07.2024
В Уссурийске нашли тело подростка, утонувшего в карьере
Спасатели подняли со дна карьера в Уссурийске тело подростка, который утонул там в воскресенье, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T09:34
2024-07-01T09:34
происшествия
уссурийск
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Спасатели подняли со дна карьера в Уссурийске тело подростка, который утонул там в воскресенье, сообщает краевая прокуратура. Накануне прокуратура Приморья сообщила, что днем 30 июня подросток 2008 года рождения ушел под воду во время купания в необорудованном для этих целей водоеме в Уссурийске. "Водолазы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю по результатам обследования дна водоема обнаружили тело подростка, который накануне пропал под водой во время купания", - говорится в сообщении. Как уточняет региональный главк МЧС, тело мальчика достали со дна карьера примерно в 30 метрах от берега.
https://ria.ru/20240627/deti-1955957134.html
уссурийск
россия
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происшествия, уссурийск, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уссурийске нашли тело подростка, утонувшего в карьере

В Уссурийске спасатели подняли со дна карьера тело подростка

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Спасатели подняли со дна карьера в Уссурийске тело подростка, который утонул там в воскресенье, сообщает краевая прокуратура.
Накануне прокуратура Приморья сообщила, что днем 30 июня подросток 2008 года рождения ушел под воду во время купания в необорудованном для этих целей водоеме в Уссурийске.
"Водолазы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю по результатам обследования дна водоема обнаружили тело подростка, который накануне пропал под водой во время купания", - говорится в сообщении.
Как уточняет региональный главк МЧС, тело мальчика достали со дна карьера примерно в 30 метрах от берега.
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ПроисшествияУссурийскРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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