https://ria.ru/20240701/podrostok-1956555666.html

В Уссурийске нашли тело подростка, утонувшего в карьере

В Уссурийске нашли тело подростка, утонувшего в карьере - РИА Новости, 01.07.2024

В Уссурийске нашли тело подростка, утонувшего в карьере

Спасатели подняли со дна карьера в Уссурийске тело подростка, который утонул там в воскресенье, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T09:34

2024-07-01T09:34

2024-07-01T09:34

происшествия

уссурийск

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Спасатели подняли со дна карьера в Уссурийске тело подростка, который утонул там в воскресенье, сообщает краевая прокуратура. Накануне прокуратура Приморья сообщила, что днем 30 июня подросток 2008 года рождения ушел под воду во время купания в необорудованном для этих целей водоеме в Уссурийске. "Водолазы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю по результатам обследования дна водоема обнаружили тело подростка, который накануне пропал под водой во время купания", - говорится в сообщении. Как уточняет региональный главк МЧС, тело мальчика достали со дна карьера примерно в 30 метрах от берега.

https://ria.ru/20240627/deti-1955957134.html

уссурийск

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уссурийск, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)