https://ria.ru/20240701/podpole-1956731019.html

Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области

Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области - РИА Новости, 01.07.2024

Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области

Подполье отмечает активность украинской авиации и переброску вооружения через Николаевскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T19:24

2024-07-01T19:24

2024-07-01T19:57

специальная военная операция на украине

николаевская область

сергей лебедев

ввс украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956735355_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a4ce10cf6ac05e18b663298b2a5b21f.jpg

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Подполье отмечает активность украинской авиации и переброску вооружения через Николаевскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Самолеты сегодня популярны в Николаевской области, летают, тренируются и готовятся – это факт. Самолеты имеют на аэродромах небольшой запас ракет и ГСМ для того, чтобы отстрелявшись, быстро довооружиться, заправиться и опять сделать боевой вылет", - сказал собеседник агентства. По словам местных жителей, в последнее время самолёты стали летать чаще. Лебедев также рассказал, что через Николаевскую область составами перебрасывается военная техника, боекомплекты, горюче-смазочные материалы. Фурами перевозят минометы, гранатометы, снаряды к ним и стрелковое оружие. Лебедев предоставил видео полета легкомоторного самолета, по данным подполья, ВВС Украины таким образом обеспечивает летные часы военным летчикам.

https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html

https://ria.ru/20240630/podpole-1956519437.html

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет учебного самолета ВСУ в Николаевской области В Николаевской области отмечается активность украинской авиации и переброска оружия для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Лебедев, предоставив видео полета учебного самолета ВСУ. 2024-07-01T19:24 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаевская область, сергей лебедев, ввс украины