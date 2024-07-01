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Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области - РИА Новости, 01.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 01.07.2024 (обновлено: 19:57 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/podpole-1956731019.html
Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области
Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области - РИА Новости, 01.07.2024
Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области
Подполье отмечает активность украинской авиации и переброску вооружения через Николаевскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:24
2024-07-01T19:57
специальная военная операция на украине
николаевская область
сергей лебедев
ввс украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Подполье отмечает активность украинской авиации и переброску вооружения через Николаевскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Самолеты сегодня популярны в Николаевской области, летают, тренируются и готовятся – это факт. Самолеты имеют на аэродромах небольшой запас ракет и ГСМ для того, чтобы отстрелявшись, быстро довооружиться, заправиться и опять сделать боевой вылет", - сказал собеседник агентства. По словам местных жителей, в последнее время самолёты стали летать чаще. Лебедев также рассказал, что через Николаевскую область составами перебрасывается военная техника, боекомплекты, горюче-смазочные материалы. Фурами перевозят минометы, гранатометы, снаряды к ним и стрелковое оружие. Лебедев предоставил видео полета легкомоторного самолета, по данным подполья, ВВС Украины таким образом обеспечивает летные часы военным летчикам.
https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html
https://ria.ru/20240630/podpole-1956519437.html
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РИА Новости
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Полет учебного самолета ВСУ в Николаевской области
В Николаевской области отмечается активность украинской авиации и переброска оружия для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Лебедев, предоставив видео полета учебного самолета ВСУ.
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николаевская область, сергей лебедев, ввс украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, ВВС Украины
Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области

Подполье: ВСУ активизировали переброску вооружения через Николаевскую область

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Подполье отмечает активность украинской авиации и переброску вооружения через Николаевскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Самолеты сегодня популярны в Николаевской области, летают, тренируются и готовятся – это факт. Самолеты имеют на аэродромах небольшой запас ракет и ГСМ для того, чтобы отстрелявшись, быстро довооружиться, заправиться и опять сделать боевой вылет", - сказал собеседник агентства.
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По словам местных жителей, в последнее время самолёты стали летать чаще.
Лебедев также рассказал, что через Николаевскую область составами перебрасывается военная техника, боекомплекты, горюче-смазочные материалы. Фурами перевозят минометы, гранатометы, снаряды к ним и стрелковое оружие.
Лебедев предоставил видео полета легкомоторного самолета, по данным подполья, ВВС Украины таким образом обеспечивает летные часы военным летчикам.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьСергей ЛебедевВВС Украины
 
 
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