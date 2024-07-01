https://ria.ru/20240701/podpole-1956731019.html
Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области
Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области - РИА Новости, 01.07.2024
Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области
Подполье отмечает активность украинской авиации и переброску вооружения через Николаевскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T19:24
2024-07-01T19:24
2024-07-01T19:57
специальная военная операция на украине
николаевская область
сергей лебедев
ввс украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Подполье отмечает активность украинской авиации и переброску вооружения через Николаевскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Самолеты сегодня популярны в Николаевской области, летают, тренируются и готовятся – это факт. Самолеты имеют на аэродромах небольшой запас ракет и ГСМ для того, чтобы отстрелявшись, быстро довооружиться, заправиться и опять сделать боевой вылет", - сказал собеседник агентства. По словам местных жителей, в последнее время самолёты стали летать чаще. Лебедев также рассказал, что через Николаевскую область составами перебрасывается военная техника, боекомплекты, горюче-смазочные материалы. Фурами перевозят минометы, гранатометы, снаряды к ним и стрелковое оружие. Лебедев предоставил видео полета легкомоторного самолета, по данным подполья, ВВС Украины таким образом обеспечивает летные часы военным летчикам.
https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html
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николаевская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полет учебного самолета ВСУ в Николаевской области
В Николаевской области отмечается активность украинской авиации и переброска оружия для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Лебедев, предоставив видео полета учебного самолета ВСУ.
2024-07-01T19:24
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РИА Новости
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николаевская область, сергей лебедев, ввс украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Сергей Лебедев, ВВС Украины
Подполье сообщило об активизации украинской авиации в Николаевской области
Подполье: ВСУ активизировали переброску вооружения через Николаевскую область