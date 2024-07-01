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Пленный рассказал, как в ВСУ проводят занятия по истории ОУН*-УПА* - РИА Новости, 01.07.2024
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06:05 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/plennyy-1956542566.html
Пленный рассказал, как в ВСУ проводят занятия по истории ОУН*-УПА*
Пленный рассказал, как в ВСУ проводят занятия по истории ОУН*-УПА* - РИА Новости, 01.07.2024
Пленный рассказал, как в ВСУ проводят занятия по истории ОУН*-УПА*
Занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА* проводят в украинской армии, рассказал РИА Новости военнопленный Валентин Позняков. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T06:05
2024-07-01T06:05
в мире
справки
россия
украина
степан бандера
украинская повстанческая армия
вооруженные силы украины
организации украинских националистов* (оун)*
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА* проводят в украинской армии, рассказал РИА Новости военнопленный Валентин Позняков. Валентин подписал контракт с ВСУ во время срочной службы. По его словам, во время срочной службы занятий по истории не проводили, просто в библиотеке части была такая литература. "Когда уже контракт подписал, то давали читать как уроки. Мы садились смотреть видео, три часа видео, три часа читали. Или вслух, или каждый читал, слушали историю (ОУН-УПА* - ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, молодые военнослужащие относятся к подобным занятиям очень небрежно, более возрастные военные больше вникали. Организация украинских националистов (ОУН*) и Украинская повстанческая армия (УПА*) запрещены в России как экстремистские. Лидером ОУН* являлся Степан Бандера - один из главных инициаторов создания боевого крыла этой организации, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240630/knigi-1956400811.html
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в мире, справки, россия, украина, степан бандера, украинская повстанческая армия, вооруженные силы украины, организации украинских националистов* (оун)*
В мире, Справки, Россия, Украина, Степан Бандера, Украинская повстанческая армия, Вооруженные силы Украины, Организации украинских националистов* (ОУН)*
Пленный рассказал, как в ВСУ проводят занятия по истории ОУН*-УПА*

Украинский пленный Позняков: в ВСУ проводят занятия по истории ОУН-УПА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА* проводят в украинской армии, рассказал РИА Новости военнопленный Валентин Позняков.
Валентин подписал контракт с ВСУ во время срочной службы. По его словам, во время срочной службы занятий по истории не проводили, просто в библиотеке части была такая литература.
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"Когда уже контракт подписал, то давали читать как уроки. Мы садились смотреть видео, три часа видео, три часа читали. Или вслух, или каждый читал, слушали историю (ОУН-УПА* - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, молодые военнослужащие относятся к подобным занятиям очень небрежно, более возрастные военные больше вникали.
Организация украинских националистов (ОУН*) и Украинская повстанческая армия (УПА*) запрещены в России как экстремистские. Лидером ОУН* являлся Степан Бандера - один из главных инициаторов создания боевого крыла этой организации, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году.

* Запрещенная в России экстремистская организация.
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