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На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией
На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией - РИА Новости, 01.07.2024
На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией
Украинские власти планировали контрударами заморозить конфликт с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:17
2024-07-01T18:17
2024-07-01T18:17
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинские власти планировали контрударами заморозить конфликт с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."После падения Авдеевки в феврале украинцы хотели отступить за мощные укрепрайоны, которые строили на тот момент. <…> Затем они планировали стабилизировать фронт контрударами и таким образом <…> заморозить конфликт. Таков был план, но позднее выяснилось, что "мощные укрепления" были на самом деле миражом", — рассказал аналитик.Как отметил Меркурис, в результате зимних боев ВСУ не просто не имели успеха, но и были истощены и серьезно отброшены со своих позиций в Донбассе.Россия неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент страны Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией
Меркурис рассказал о военном плане Киева заморозить конфликт с Россией