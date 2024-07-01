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На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией - РИА Новости, 01.07.2024
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18:17 01.07.2024
https://ria.ru/20240701/plan-1956713648.html
На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией
На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией - РИА Новости, 01.07.2024
На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией
Украинские власти планировали контрударами заморозить конфликт с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T18:17
2024-07-01T18:17
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинские власти планировали контрударами заморозить конфликт с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."После падения Авдеевки в феврале украинцы хотели отступить за мощные укрепрайоны, которые строили на тот момент. &lt;…&gt; Затем они планировали стабилизировать фронт контрударами и таким образом &lt;…&gt; заморозить конфликт. Таков был план, но позднее выяснилось, что "мощные укрепления" были на самом деле миражом", — рассказал аналитик.Как отметил Меркурис, в результате зимних боев ВСУ не просто не имели успеха, но и были истощены и серьезно отброшены со своих позиций в Донбассе.Россия неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент страны Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956675911.html
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в мире, киев, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе раскрыли план Киева по "заморозке" конфликта с Россией

Меркурис рассказал о военном плане Киева заморозить конфликт с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинские власти планировали контрударами заморозить конфликт с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"После падения Авдеевки в феврале украинцы хотели отступить за мощные укрепрайоны, которые строили на тот момент. <…> Затем они планировали стабилизировать фронт контрударами и таким образом <…> заморозить конфликт. Таков был план, но позднее выяснилось, что "мощные укрепления" были на самом деле миражом", — рассказал аналитик.
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Как отметил Меркурис, в результате зимних боев ВСУ не просто не имели успеха, но и были истощены и серьезно отброшены со своих позиций в Донбассе.
Россия неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент страны Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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